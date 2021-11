Sisto er ikke vaccineret: Kan påvirke folk

Pione Sisto fortalte onsdag til Tipsbladet, at han ikke er vaccineret, og han ville ikke svare på, om han har tænkt sig at få vaccinen, når hans immunitet ophører.

Denne udtalelse kom, på trods af at Mette Frederiksen til mandagens pressemøde kraftigt opfordrede befolkningen til at blive vaccineret.

Den vævre kantspiller har for nyligt lagt et billede på sin Instagram med sangeren Saseline Sørensen, hvis egen Instagram-profil er blevet lukket ned, fordi hun via profilen direkte har opfordret folk til ikke at lade sig vaccinere.

Da Pione Sisto blev spurgt ind til, om han har tænkt sig at lade sig vaccinere, svarede FC Midtjylland-spilleren følgende:

- Jeg vil helst ikke stå og snakke om vacciner. Det er en meget følsom ting at snakke om. Jeg går sindssygt meget op i helbred, og jeg tror på, at man kan passe på sig selv og gøre mange ting i forhold til at være stærk med sit immunforsvar.

- Det er det, jeg repræsenterer, og det er det, jeg deler ud af. Det er jeg stor fan af.

Pione Sisto har været smittet med coronavirus. Foto: Lars Poulsen

Holdninger bliver fastholdt

Sistos skeptiske syn på vacciner kan have en påvirkning på befolkningen, mener professor i statskundskab Michael Bang Petersen.

- Når en rollemodel går ud og melder noget ud, der kan tolkes som vaccine-skepsis, så kan det være med til at signalere, at det er en social acceptabel holdning at have. Det kan derfor være med til at fastholde holdninger hos mennesker, der er skeptiske over for vacciner i forvejen, forklarer professoren.

Han mener desuden, at det generelle syn på Pione Sisto kan komme til at ændre sig efter kantspillerens udtalelser, fordi han er en fremtrædende person i samfundet.

- Vi har tidligere set, at forskellige kendte er blevet genstand for offentlig kritik, når de har udtalt sig negativt omkring corona-håndteringen eller vacciner, så det kan selvfølgelig også ske i dette tilfælde.

Tilbage i oktober haglede kritikken ned over den norske angrebsstjerne Erling Braut Haaland, efter han poserede i noget tøj, som hævder, at det kan holde 5G-stråler ude. Kritikken kom, netop fordi Haaland har en så fremtrædende position i samfundet.

Pione Sisto blev indkaldt til landsholdet, efter Brentfords Mathias Jensen blev testet positiv for corona-virus.