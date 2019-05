Sistos store selvmål: Vil ikke træne med landsholdet

Nedturen har været uden sidestykke for Pione Sisto, siden Danmark spillede VM for ét år siden.

Alt så ellers positivt ud, da han skulle til VM. Han blev af flere udenlandske medier udpeget som en af de talenter, der kunne få et stort, internationalt gennembrud ved VM-slutrunden.

Det kom aldrig. Og siden starten af sæsonen har nedturen været total for den 24-årige kantspiller.

Sistos manglende spilletid og fodboldmæssige udvikling bekymrer forståeligt nok landstræner Åge Hareide.

Derfor havde han indbudt ham til at træne med de udvalgte spillere, der samles fra på mandag til landsholdstræning i Brøndby.

Landstræner Åge Hareide i en snak med Pione Sisto under VM-slutrunden. Siden VM er det gået voldsomt ned ad bakke for Sisto. Foto: Lars Poulsen

- Jeg ville meget gerne have haft Pione Sisto med i træningen den kommende uge. Det er meget vigtigt for det danske landshold at få ham i gang igen. Men jeg må også respektere, at Pione Sisto har behov for at hvile sig, forklarer landstræner Åge Hareide.

Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson har tidligere på sæsonen været en tur i Vigo for at tale med både Andrew Hjulsager, Pione Sisto og Mathias Jensen.

- For os trænere er det vigtigt, at spillerne har det godt. Når vi har inviteret både både Andrew Hjulsager og Mathias Jensen til træningen den kommende uge, så er det naturligt Pione Sisto også har fået en invitation, påpeger Åge Hareide.

Pione Sisto har ikke optrådt på landsholdet siden oktober sidste år, da Danmark vandt 2-0 over Østrig i Herning.

I slutningen af april var Pione Sisto ude på det sociale medie Instagram for at forklare sig. Her skrev han:

- Pione Sisto. Den mest hadede i Danmark under VM. Så taknemmelig. spring ikke 'haterne' over. Stol på mig. De er dine 'bedste venner', skrev han på Instagram.

