Skade tvinger Vestergaard til afbud

En knæskade har tvunget forsvarsspilleren Jannik Vestergaard til at melde afbud til landsholdet.

I stedet er Galatasarays Victor Nelsson udtaget, meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

Landsholdet samles mandag forud for de kommende kampe i VM-kvalifikationen mod Skotland, Færøerne og Israel.

Her skal landstræner Kasper Hjulmand forsøge at finde en erstatning for Vestergaard, der var fast mand på holdet, da Danmark tidligere på sommeren nåede semifinalen ved EM.

- Vi er kede af at skulle undvære Jannik, der spillede et godt EM, og som har en vigtig rolle på holdet. Vi glæder os til at byde velkommen til Victor og få ham ind på holdet, siger Hjulmand i opslaget.

29-årige Vestergaard rykkede i sommerens transfervindue fra Southampton til Leicester.

Han var med i første kamp, hvor han fik den sidste halve time på banen mod Wolverhampton, men mod West Ham satte skaden ham uden for truppen.

Skiftet foretog han i kølvandet på en EM-slutrunde, hvor han deltog i alle Danmarks seks kampe.

Efter at være blevet skiftet ind i premieren mod Finland, var han med fra start i de resterende opgør.

DBU oplyser desuden, at Kasper Dolberg er tvivlsom til de forestående kampe med en mindre skade, men fastholdes i truppen. Jacob Bruun Larsen fra Hoffenheim er kaldt ind til samlingen, så landsholdstruppen består af 27 mand.

Danmark har indledt kvalifikationen til VM i Qatar med tre sikre sejre og fører derfor gruppe F. Foruden modstanderne i de tre næste kampe er danskerne i gruppe med Østrig og Moldova.

