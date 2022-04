Skal levere information om Danmark

Danmark skal op imod Tunesien i første gruppekamp ved VM-slutrunden den 22. november. Det står klart efter fredagens lodtrækning i Qatar.

På det tunesiske landshold huserer blandt andre Brøndby-profilen Anis Ben Slimane, der har tunesiske rødder og derfor kan spille for landsholdet.

Han fastslår, at det bliver en speciel oplevelse at møde Danmark.

- Det bliver en fed kamp, hvis jeg altså bliver udtaget - det håber jeg, at jeg gør. Jeg glæder mig sindssygt meget, men det bliver nok en kamp med lidt ambivalente følelser, siger Anis Ben Slimane til TV 2.

Han regner med, at han skal levere nogle informationer om Danmark til Tunesiens landstræner.

- Det kunne man godt forestille sig, men omvendt tror jeg også, at alle har fulgt ved EM og i VM-kvalifikationskampene og derfor kender Danmark og deres styrker. Danmark er et meget stærkt landshold, men jeg kunne da godt forestille mig, at jeg blev ringet op i forhold til lidt inside, siger Slimane og tilføjer om det tunesiske landshold:

- Det er et land, man ikke skal undervurdere. Mange undervurderer Tunesien, fordi der ikke er de største stjerner, men det er et kollektiv, der arbejder stenhårdt sammen, og det vil vi gerne vise til VM.

Foruden Danmark og Tunesien tæller gruppen de forsvarende verdensmestre fra Frankrig samt Peru, Australien eller De Forenede Arabiske Emirater.