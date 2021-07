Martin Braithwaite gav sig selv mundkurv på under det danske pressemøde

Hold nu op, for en ærgerlig måde, det danske EM-eventyr sluttede på.

Der var næppe mange andre, end de engelske tilskuere og dommerne i VAR-rummet, der kunne se den kontakt fra Joakim Mæhle, der sendte Raheem Sterling i græsset.

Dommer Dany Makkelie så til gengæld ikke, at der også var to bolde på banen, men dømt, det blev straffesparket, som Harry Kane efterfølgende omsatte i to forsøg.

Derfor er skuffelsen over nederlaget så meget desto større hos Martin Braithwaite.

- Vi skal lige sluge det her. Vi er stolte, men vi er også utrolig skuffede. Også sådan, som det skete.

- Når man spiller på hjemmebane, kan det have indflydelse på kampen, og det var måske også en af de ting, der gjorde, at vi ikke vandt i dag. Og her snakker jeg ikke om spillet.

- Jeg føler ikke, det var helt fair, men jeg skal passe på, hvad jeg siger, lyder det fra Barcelona-spilleren, der ikke vil høre tale om at kritisere Joakim Mæhle, der fik kendelsen imod sig.

- Der er ingen at klandre. Der var ikke straffespark, og det er lidt hårdt dømt. Vi ved ikke, om han dømmer på Mæhle eller Mathias. Men han (Mæhle, red.) har været fantastisk i denne turnering og det er det, man vil huske, slår Braithwaite fast.

Trods den store skuffelse er han dog stolt over det, landsholdet har præsteret de seneste uger.

- Lige nu, når det lige er sket, er jeg bare sindssygt skuffet. Men vi har mange store oplevelser, og er meget taknemmelig over den støtte, vi i har modtaget.

- Det har været rørende, og noget vi aldrig har oplevet. Men vi er konkurrence-mennesker og lige nu er vi bare utroligt skuffede, siger han.

Martin Braithwaite ærgrer sig dybt over den danske EM-exit. Foto: Lars Poulsen

Daniel Wass har også mere end svært ved at sluge det danske nederlag.

- Fra mit synspunkt skal der meget mere til for at dømme straffespark i en EM-semifinale. Måske var dommeren påvirket af de engelske fans, men det var et meget tyndt straffe, konstaterer den skuffede dansker.