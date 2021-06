Skal stoppe Bale: - Han er utrolig rar

Daniel Wass lovpriser både fodboldspilleren og mennesket Gareth Bale, som den danske back flere gange har stået over for i den spanske liga

Det danske landshold kommer til at tale utroligt meget om Gareth Bale de kommende dage.

Stopper de den walisiske verdensstjerne lørdag aften i Amsterdam, er der også en stor sandsynlighed for, at de stopper Wales.

Gareth Bale bærer en hel nations håb på sine brede skuldre.

Selvom han endnu ikke har fået scoret ved dette EM, har han igen været Wales’ store stjerne.

Han stod bag begge målgivende pasninger i deres 2-0-sejr over Tyrkiet og er som regel involveret, når det bliver farligt.

- Vi kommer til se masse video på Wales og Bale. Han er fantastisk fodboldspiller, og specielt for Wales har han været utrolig afgørende.

- De har flere gode spillere, men Bale er den x-factor, som de har. Ham skal vi selvfølgelig holde ekstra godt øje med, lød det fra Daniel Wass på onsdagens presseseance i Helsingør.

Gareth Bale var den store stjerne, da Wales for fem år siden nåede semifinalen. Også ved dette EM har han strålet. Foto: Valentyn Ogirenko/Ritzau Scanpix

Den danske back fra Valencia har flere gange stået over for Real Madrid-stjernen i La Liga, og han smiler, da en dansk journalist drister sig til at sige, at Bale ikke er helt så hurtig som tidligere.

- Jeg kender ham som spiller og ved, hvad han kan. Det kan godt være, at han har mistet lidt af sin fart, men han har ikke mistet sin power.

- Og så har han også et utroligt godt venstreben. Vi skal holde tungen lige i munden for at stoppe ham, siger Wass.

Han har i forbindelse med kampene i Spanien flere gange talt med den 31-årige walisiske stjerne, der i sidste sæson var udlejet til Tottenham.

- Han virker som en utrolig rar mand faktisk. Jeg har talt med ham et par gange efter kampene og lige så god en fodboldspiller han er, lige så rar en mand er han, siger Daniel Wass, der kalder den danske 1/8-finalemodstander for en stærk enhed:

- Det er ikke for sjov, at de er gået videre. Når man spiller som en enhed, gør man det også svært for modstanderne.

- Men jeg synes ikke, at de har lige så meget kvalitet, som vi har.

Daniel Wass var flyvende mod Rusland. Foto: Lars Poulsen

Daniel Wass har spillet samtlige tre EM-kampe fra start, og hans offensive kvaliteter er virkelig kommet til sin ret efter Kasper Hjulmands systemskifte.

Danmark indledte EM med en fireback-kæde, men har spillet med tre centrale forsvarere mod både Belgien og Rusland, og det har givet Wass lidt mere frihed på højrekanten.

- Det er klart, at man får lov til at være længere fremme og stå længere fremme, i og med man ved, at der er tre nede bagved til at styre det.

- Når vi mister en spiller som Christian (Eriksen, red.), betyder det selvfølgelig noget. Men det har været fantastisk at se den måde, vi har håndteret at spille med en femback-kæde. Det viser bare, at vi har en stor kvalitet og mange strenge at spille på.