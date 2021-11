Skal tjekke 35.000 coronapas: Prompte reaktion i Parken

Regeringen ønsker genindførelse af coronapas i Danmark på en lang række områder.

Bliver forslaget som ventet til virkelighed, vil det blandt andet gøre sig gældende ved idrætsarrangementer med tilskuere, hvor forsamlingen tæller flere end 2000 personer.

Derfor vil fredagens fodboldlandskamp i Parken mellem Danmark og Færøerne også blive berørt.

Opgøret i nationalarenaen er landsholdets sidste på dansk græs i indeværende VM-kvalifikation, og der er for længst meldt udsolgt.

I omegnen af 35.000 fans har sikret sig billet til kampen, og de skal formentlig væbne sig med en god portion tilmodighed, når de ankommer til foddboldfesten i København.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Klar opfordring fra DBU

Der venter i hvert fald et kolosalt kontrolarbejde forud for kickoff med mandagens forslag in mente. Men DBU er klar til opgaven, forsikrer direktør Jakob Jensen.

- Vi ønsker naturligvis at bidrage til at bekæmpe spredningen af coronasmitte. Derfor er vi klar til at afvikle landskampen med krav om coronapas for de fremmødte. Vi opfordrer fans til at komme i god tid, så der er tid til at blive tjekket - og så kan alle få en god landskampsoplevelse i Parken, siger han til dbu.dk.

Det oplyses envidere, at der til opgøret bliver indkaldt ekstra personale for at imødekomme de omfattende sikkerhedstjek.

Det er Epidemikommissionen, som har anbefalet tiltagene, der blev præsenteret på pressemødet. Folketingets Epidemiudvalg skal tage stilling til kommissionens indstilling på et møde tirsdag.

Forslaget om genindførelse af coronapas blev fremført på mandagens pressemøde i Statsministeriet efter indstilling af Epidemikommissionen.

Før reglerne kan effektueres, skal covid-19 igen blive kategoriseret som en samfundkritisk sygdom.

Tirsdag tager Folketingets Epidemiudvalg stilling til dette, men allerede mandag aften står det klart, at et flertal er sikret, da regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og De Radikale, alle ønsker at bakke op om indstillingen.