Skalerer op: Politiet klar til kæmpe folkefest

Da Danmark kvalificerede sig til semifinalen, var der stor fan-fest landet over. Sådan her forbereder politiet sig på aftenens eventuelle fejring

Lørdag var der stor folkefest over hele landet, efter Danmark vandt 2-1 over Tjekkiet. I Aarhus stoppede de mange fans blandt andet trafikken ved Busgaden, og flere fans hoppede også op på busserne i sejrsrusen.

Hos Østjyllands politi har man derfor også belært sig af de erfaringer, de gjorde sig, da festen gik amok i sidste uge.

- Vi har skaleret op i forhold til vores bemanding, således at vi har flere på gaderne, fortæller viceinspektør ved Østjyllands politi, Martin Frank Rasmussen.

Hos Østjyllands politi har de også haft stor kontakt til kommunerne og regionen, så de er klar over de eventuelle trafikale problemer, der kunne opstå, især i forhold til hvis ambulancer skal ind og ud af byerne.

Man forventer også mange mennesker på gaderne efter aftenens kamp.

- Vi forventer i hvertfald, eftersom vi har tilkendegivelser fra flere storskærms arrangementer, som er udsolgt, at der er mange mennesker i byen, og hvis det går, som det gjorde i lørdags, samles man jo i større grupper.

Ikke alle kan se det fair i, måden EM-succesen bliver fejret, når meget stadig er pålagt corona-restriktioner. Læs mere om det her: Undrer sig midt i EM-glæden: Hvor er logikken?

Følger situationen

Ved Københavns politi er der endnu ikke lagt nogle specifikke planer for aftenen, men de er klar til en stor folkefest.

- Vi følger situationen nøje og er meget opmærksomme på, at der er mange mennesker i gadebilledet, oplyser Københavns politi.

I København gik festen vildt til for sig i lørdags. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I København var der også gang i festen, du kan læse mere om fejringen og se de vilde billeder her: Danmark i festrus: - It's coming hjem, its coming hjem!

Ved Fyns politi er de også klar på mange mennesker i gadebilledet, men man forventer dog ikke nogen problemer.

- Vi har som altid fokus på at sørge for, at de alle får en god, tryg og festlig aften. Vi er selvfølgelig opmærksom på de større arrangementer, men vi forventer ikke de store problemer, når Danmark forhåbentlig vinder kampen i aften, oplyser Fyns Politi.

Heller ikke i Nordjylland forventer man store problemer i løbet af aften. I Aalborg oplevede man ikke samme niveau af folkefest lørdag, som der var i Aarhus og København.

- Vi vil naturligvis igen være synligt tilstede i bybilledet i aften – generelt og omkring de steder, hvor vi har storskærmsarrangementer. Men vi forventer ikke de store udfordringer, fortæller vicepolitiinspektør, Henrik Skals.