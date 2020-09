Skandale før storkamp mod Danmark: Inviterede kvinder på hotel

Når Danmark tirsdag aften møder England i Parken slipper de for at stå over for Manchester Citys Phil Foden og Manchester Uniteds Mason Greenwood.

De to unge spillere har således forbrudt sig mod Islands karantæneregler ved at have kvindeligt selskab på deres hotelværelse efter sejren over Island lørdag. En kamp, hvor begge spillere fik landsholdsdebut.

Det kan den islandske avis DV afsløre på baggrund af kvindernes billeder af de to fodboldspillere.

Flere engelske medier skriver desuden, at de to spillere ikke er rejst med resten af det engelske landshold til Danmark.

Ifølge DV var de engelske spillere underlagt strenge regler for at kunne spille kampen mod Island, fordi de fik dispensation fra den femdages karantæne, der ellers gælder for alle, der rejser til Island. Ifølge avisen måtte spillerne ikke engang være sammen med familie.

Avisen har været i kontakt med kvinderne, der hævder, at de ikke kendte reglerne for de engelske landsholdsspillere.

Englands manager, Gareth Southgate, holder et i forvejen planlagt pressemøde mandag eftermiddag, hvor han bekræfter, at de to spillere er ude.

- Her til morgen er jeg desværre blevet gjort opmærksom på, at to drenge har brudt Covid-reglerne i forhold til vores sikkerhedsboble, så vi var nødt til at beslutte meget hurtigt, at de ikke kunne have nogen kontakt til holdet eller træne. Og på grund af procedurerne, som vi skal følge, så rejser de tilbage til England hver for sig, siger Southgate på pressemødet ifølge engelske medier.

- De har været naive. Jeg anerkender deres alder, men hele verden kæmper med denne pandemis og der er et ansvar hos alle aldersgrupper i forhold til ikke at sprede virussen. De har sagt undskyld, siger Gareth Southgate.

Han understreger desuden, at han vil kende alle sagens detaljer, før han vil tage stilling til, om det skal have yderligere konsekvenser for de to spillere.

Mason Greenwood erstattede Harry Kane mod Island. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

