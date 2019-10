Skandale: Kontrollører var med i nazi-optøjer

Tog kort før kampstart deres gule veste af for at deltage i de racistiske optøjer på tribunerne under skandalekampen mellem Bulgarien og England

De skammelige scener i Sofia under Bulgariens kamp mod England, som to gange blev afbrudt på grund af racistisk forfølgelse af farvede spillere, var iscenesat af nationale nynazister, der direkte gik efter at få kampen afbrudt og aflyst.

Det hævder Fare, en organisation, der overvåger diskrimination i sport, der således kan afsløre, at en gruppe af kampens kontrollører pakkede deres gule veste væk for aktivt at deltage i de ekstreme udfoldelser på tribunen.

En bulgarsk 'fan' i færd med at pakke sin gule vest ned i i en rygsæk. Foto: Michael Zemanek/BPI/Shutterstock

Organisationens specialist i det østeuropæiske område, Pavel Klymenko, anmoder ifølge The Times om, at Bulgarien bliver smidt ud af kvalifikationen til EM 2020.

- UEFA bør sætte et eksempel, og man har juraen til at gøre det, siger han.

- Vores observatører fortæller, at de ved starten af kampen så mindst tyve officials tage deres veste af og tilslutte sig fangruppen.

- De er ansatte på stadion, og den slags sker ikke sjældent i Østeuropa, hvor mange hooligans er tilknyttet klubber som security-folk eller stewards, fortæller Pavel Klymenko.

- Alle ved præcis, hvor på stadion problemerne vil opstå, og alligevel bliver fans ikke screenet ved den indgang. Det bliver negligeret.

- Levski Sofias fans er blandt de værste, når det handler om nynazistisk infiltrering, og efter Bulgarien-Tjekkiet måtte UEFA skride ind og fjerne to bannere fra nynazistiske, politiske partier.

De hævede arme efterlader ingen tvivl om de bulgarske fans' ståsted. Foto: Nikolay Doychinov/AFP/Ritzau Scanpix

I skandalens efterspil dukker flere og flere afsløringer op.

En bulgarsk spiller fortalte således den engelske anfører Harry Kane, at højreradikale fangrupper bevidst forsøgte at få kampen afbrudt og helt aflyst, skriver The Sun, og Daily Mirror kan berette, at Raheem Sterling, Marcus Rashford og Tyrone Mings på forhånd var udset som mål for abelyde.

Kampen blev afbrudt to gange, og en tredje ville have betydet aflysning.

Respekten for fodboldmyndighederne kan ligge på et meget lille sted hos de bulgarske hooligans. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Efterdønningerne har været voldsomme. Den bulgarske regering krævede således, at chefen for det bulgarske fodboldforbund, Borislav Mikhailov, gik af, og det gjorde han.

UEFA har udover racisme-komplekset åbnet sager mod begge fodboldforbund for fangruppernes højlydte obstruktion af nationalmelodierne, og tirsdag foretog en gruppe anklagere sammen med bulgarsk politi en razzia i lokalerne hos landets fodboldforbund.

