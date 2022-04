Skandale under opsejling: VM-deltagelse truet

Fodboldpræsidenten trækker på skuldrene og afviser.

Journalisten står og vifter med papirerne og gentager, at der altså er en historie.

Imens står et helt fodbold-galt land og venter. I spænding.

For de har kvalificeret sig til VM for fjerde gang i historien, og det vil være en voldsom mavepuster, hvis Ecuador alligevel ikke skal til Qatar.

Årsagen er Byron Castillo. Den 23-årige forsvarsspiller, der har fået sit gennembrud på landsholdet i den netop overståede VM-kvalifikation med otte kampe, hvor Ecuador blandt andet slog Uruguay 4-2 og Colombia hele 6-1, mens man spillede uafgjort med både Brasilien og Argentina.

'Han er colombianer'

De står med andre ord og tripper for at komme til VM, hvor det er sandsynligt, at de kan komme videre fra gruppe A, der ellers består af Holland, Senegal og værterne fra Qatar.

Men Byron Castillo er colombianer, hævder journalisten Sebastian Bejarano. Og hvis det er rigtigt, kan Ecuador risikere at blive sanktioneret voldsomt. Og det kan i sidste ende få indflydelse på deltagelsen i Qatar.

- En sag er netop slut i Ecuador, hvor det er blevet bevist, at spilleren Byron Castillo, der har været udtaget flere gange i VM-kvalifikationen, er colombianer. Han er født i Tumaco, Nariño, skriver Bejarano på Twitter med reference til en lillebitte by nær grænsen mellem de to lande.

Spørgsmålet er så, om det er rigtigt. I 2017 fandt en undersøgelse sted, hvor målet var at fastslå Castillos ophav. Dengang blev det konkluderet, at han er fra Ecuador. Og at koen på isen slet ikke er der.

Det skulle den så heller ikke være denne gang, siger det nationale fodboldforbunds præsident, Francisco Egas.

- Det ser ud til, at der udelukkende er tale om en måde at opfinde nyheder på. Jeg er ikke bekendt med nogen ny undersøgelse, siger Egas til hjemmesiden Futbolecuador.

Ecuador nappede den sidste direkte plads i den sydamerikanske VM-kvalifikation - foran Peru og Colombia.

Spørgsmålet er nu, om Colombia vælger at vende det med det sydamerikanske fodboldforbund, Conmebol og det internationale fodboldforbund, FIFA.