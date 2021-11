Skandalen ruller: 'Skal behandles med foragt'

Det vakte opsigt, da dommer Ndiaye Maguette i 1. halvleg af kampen mellem Ghana og Sydafrika dømte et straffespark til Ghana, som profilen André Ayew konverterede til kampens første og eneste scoring.

1-0-resultatet sendte Ghana op foran netop Sydafrika i slutstillingen i puljen, hvor Ghana nu kan se frem til to alt-eller-intet-kampe i marts om en billet til VM i Qatar, mens Sydafrika tidligst kommer til at spille VM-slutrundefodbold i 2026.

Efter kampen har Sydafrikas fodboldforbund klaget til FIFA over kampens forløb og rettet en række anklager mod Ghana og landets fodboldforbund, og blandt anklagerne har været en mistanke om, at der var snyd involveret i forbindelse med det kampafgørende straffespark, som bedømt på de tilgængelige kameravinkler ikke just var den største forseelse.

Ghaneserne, der havde de tidligere FCN-profiler Kamaldeen Sulemana og Mohammed Kudus med i kampen, har nu publiceret et offentligt svar til det sydafrikanske forbund og FIFA, og cheferne i fodboldforbundet er mildest talt ikke tilfredse med anklagerne fra de sydafrikanske kolleger.

- Det er chokerende, ansvarsløst og decideret respektløst at vores kolleger fra det sydafrikanske fodboldforbund (som vi har et godt forhold til og nærer gensidig sportslig respekt for) har valgt at sprede usandheder til medierne i stedet for at viderebringe det reelle billede af begivenhederne før, under og efter kampen, lyder det fra det ghanesiske fodboldforbund.

Den tidligere FCK'er Daniel Amartey fik tilkendt det omdiskuterede straffespark. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi ønsker at sige kategorisk, at disse beskyldninger er uden hold i virkeligheden, grundløse og mangler merit, og at de skal behandles med al den foragt, de fortjener. Beskyldningerne fra det sydafrikanske forbund er ikke andet et planlagt og kalkuleret forsøg på at aflede opmærksomheden fra nederlaget, og at aflede opmærksomhed fra deres mislykkede forsøg på at kvalificere sig til playoffen, og på uretfærdigt at sværte den sejr, Black Stars vandt gennem hårdt arbejde.

- Rent faktisk vil Ghanas fodboldforbund ikke tillade SAFA [Sydafrikas forbund] at aflede opmærksomheden fra deres egen inkompetence. Er det ikke mærkeligt, at træneren for det sydafrikanske landshold troede, at FIFA bruger systemet med indbyrdes kampe, når to hold slutter på samme pointtal, og at han var nødt til at blive rettet af medierne? Det sydafrikanske hold troede rent faktisk, at Ghana var nødt til at vinde med en margin på mindst 2-0 for at kvalificere sig, når virkeligheden var, at Ghana ville kvalificere sig via en sejr med hvilket som helst resultat.

FIFA har meddelt, at man ser nærmere på forløbet af den afgørende kamp, der var lagt i feriebyen Cape Coast et par hundrede kilometer fra Ghanas hovedstad Accra.

Ud over de to tidligere FC Nordsjælland-spillere var også den tidligere FCK'er Daniel Amartey med i kampen, og det var ham, det omdiskuterede straffespark blev begået på.

