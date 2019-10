En større skandale udspillede sig mandag aften på Vasil Levski Stadion i den bulgarske hovedstad Sofia.

EM-kvalifikationskampen mellem Bulgarien og England var således flere gange afbrudt på grund af racistiske tilråb fra publikum, og den risikerede en overgang helt at blive afblæst, fordi problemerne fortsatte.

Tilråbene var tilsyneladende rettet mod den engelske forsvarsspiller Tyrone Mings, og Englands anfører, Harry Kane, oplyste tidligt i første halvleg dommeren om situationen.

Ifølge Sky Sports var der blandt andet tale om abelyde fra mindre grupper af tilhængere.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Som reglerne foreskriver blev der via højttalleranlægget på stadion advaret mod, at kampen vil blive permanent afbrudt, hvis udgydelserne fortsatte, men mod slutningen af halvlegen var den igen gal.

Både Englands manager, Gareth Southgate, og flere spillere konfererede med dommer og officials, men efter et par minutters afbrydelse fortsatte spillet igen.

Ifølge UEFA's regelsæt er næste skridt, at spillerne forlader banen i en periode. Tredje skridt er en aflysning.

I forbindelse med den seneste afbrydelse forlod en del sortklædte tilskuere stadion, som det kan ses på billedet nedenfor.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

De engelske spillere var forberedt på, at racisme kunne opstå i forbindelse med udekampen i Bulgarien, og det forlød tidligere, at spillerne var klar til at forlade banen på eget initiativ. Men de valgte dog valgt at følge UEFA's regler og blive på banen.

Umiddelbart før anden halvlegs begyndelse kunne man på tv-billeder se Bulgariens anfører Ivelin Popov gå ud til publikum, hvor han sandsynligvis opfordrede dem til at stoppe med de racistiske tilråb.

Det er langt fra første gang, at Englands landshold er udsat for racisme. Tidligere har både Raheem Sterling og Danny Rose været ofre for racediskrimination fra modstanderholds tilskuere. Bulgarien er tidligere blevet straffet for lignende sager i den igangværende kvalifikation, og sidst England var på besøg i 2011 måtte Ashley Young lægge øre til abelyde.

England vandt kampen 6-0 på to mål af Ross Barkley og Raheem Sterling, mens Marcus Rashford og Harry Kane hver nettede en enkelt gang. Med sejren er englænderne meget tæt på at booke en plads ved næste års EM-slutrunde inden de to sidste kampe i kvalifikationen.

Du kan se målene i tv-klippet nedenfor.

Se også: Schmeichel: Det er et ubehageligt spørgsmål

Se også: Iskold reaktion: - Åge gider sgu ikke DBU