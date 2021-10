Skandaløse scener på Wembley

England har tirsdag aften besøg af Ungarn på Wembley i VM-kvalifikationen. Det er dog en kamp, som er blevet skæmmet af uroligheder på tribunerne, hvor ungarske fans er gået til angreb på politiet og sikkerhedsvagter.

Det melder BBC, hvor sportskommentator John Murray påpeger, at det er meget alvorligt.

- Det her er virkelig forfærdeligt. Vagterne ser ud til at være skubbet tilbage af flere ungarske supportere, som ser ud til at styre dem bagud. De er i undertal. Det er svært at holde øje med kampen, når man ser sådan nogle bekymrende scener, skriver Murray.

Sky Sports skriver, at de ungarske fans buhede, da de engelske spillere gik på knæ for at vise deres støtte til kampen mod racisme kort inden kampstart.

Ungarns fans har tidligere været i centrum for dårlige nyheder, da de også blev taget i at lave abelyde mod de engelske spillere, da de to nationer mødtes tidligere i kvalifikationen til VM.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix