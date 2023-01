Skarpe anklager mod tidligere præsident

Noël Le Graët tog sit gode tøj og forlod onsdag sin position som præsident for det franske fodboldforbund, FFF.

Det skete efter en stribe barske udtalelser om Zinedine Zidane, som han angiveligt var træt af hele tiden blev sat i forbindelse med jobbet som fransk landstræner.

Men nu viser det sig, at der formentlig lå en hel del mere bag.

I hvert fald beretter den franske avis Le Monde lørdag, at Le Graët står over for et retsligt efterspil for flere tilfælde af 'upassende opmærksomhed af seksuel karakter'.

Det er den statslige kontrol-instans IGÉSR, der har stået bag undersøgelsen af Noël Le Graët, og ifølge Le Mondes oplysninger blev den 81-årige eks-præsident fredag gjort opmærksom på, at der vil blive taget kontakt til anklageren i Paris med henblik på at rejse en strafferetslig sag mod ham.

Meget af ammunitionen til den sag er blevet leveret af spilleragenten Sonia Souid, der tirsdag afgav forklaring til IGÉSR og gjorde opmærksom på, at hun gentagne gange havde været udsat for upassende tilnærmelser fra Le Graët. Forhold, hun også lagde på bordet dagen inden i et interview med L'Équipe.

Det interview fik flere ud af busken med deres oplevelser. Blandt andre Florence Hardouin, der var vicedirektør i FFF, men også blev suspenderet 11. januar samtidig med Le Graët. Men også to anonymiserede kvinder, der i Le Parisien fortalte om Le Graët som en skrupelløs og foragtende person.

Selv er Noël Le Graët blevet afhørt et par gange, og han har ikke overraskende bedyret sin uskyld. Det har dog ikke stoppet IGÉSR i sit arbejde, og der forventes at ligge en færdig undersøgelsesrapport i slutningen af januar, hvorefter det forventes, at den lander på sportsminister Amélie Oudéa-Castéras bord.

