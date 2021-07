Skete det lige? Fjerner dansk regnbueflag

En dansk fodboldfan fik angiveligt problemer med en steward kort inden landskampen mod Tjekkiet på stadion i Baku.

Her fremviste den danske fan nemlig et regnbueflag, men det blev tilsyneladende fjernet af to stewards på stadionet, efter at de henvendte sig til den danske fan.

Det viser billeder fra stadionet, der er taget umiddelbart lige inden kampen.

Regnbueflaget, der internationalt er et symbol for støtte til LGBT-miljøet, har været omdiskuteret under hele slutrunden.

Det skyldes, at bystyret i München ønskede at oplyse det lokale stadion i regnbuefarver, da Tyskland mødte Ungarn tidligere i slutrunden. Nu har UEFA forbudt, at regnbueflaget må vises på stadion under resten af EURO 2020.

Var det dig, eller ved du hvem det var, der havde regnbueflaget med på stadion? Så hører vi gerne fra dig på 1224.

Se det ske her:

Foto: Darko Vojinovic

Foto: Darko Vojinovic

Foto: Darko Vojinovic

