Skidt for Danmark: Spanien scorer i sidste minut

Spanien lever fortsat ved U21-EM i Italien.

Onsdag aften afværgede spanierne en pointdeling mod Belgien, da Pablo Fornals med et sent mål sikrede en spansk 2-1-sejr.

Var kampen endt uafgjort, ville det blive meget svært for Spanien og Belgien at gå videre, da begge hold havde indledt turneringen med et nederlag.

Nu kan Spanien både nå at vinde gruppen eller blive toer. Den bedste toer på tværs af turneringens tre grupper går videre til semifinalerne sammen med de tre gruppevindere.

Resultatet var derfor også skidt for Danmark, da Danmark ligesom Spanien tabte første kamp og må formodes at skulle satse på at blive bedste to'er. Vinder Spanien sidste kamp mod Polen, så kræver det også (større) sejre til Danmark mod både Østrig og Serbien, hvis chancen for at blive bedre toer end Spanien skal holdes i live.

Havde Spanien smidt point, så kunne det muligvis have været nok med fire point til Danmark også, mens to sejre uanset størrelse ville have sendt os foran Spanien.

Den spanske sejr var yderst fortjent, om end der blev kæmpet hårdt for at sikre den. Tidligt i kampen så det ellers ud til at blive en overkommelig opgave, da Dani Olmo halvflugtede bolden i mål med venstrebenet efter syv minutter.

Lidt over et kvarter senere fik Belgien udlignet til 1-1, da det akkurat lykkedes for Sebastiaan Bornauw at skrabe bolden over målstregen efter et hjørnespark.

Siden lugtede det af en pointdeling, hvilket så ud til at behage belgierne mere end spanierne, der var offensive og længe sværmede omkring målet for at lave et mål mere.

I næstsidste minut af den ordinære spilletid fik Spanien så endelig udbytte af vedvarende at have været det bedste hold. Pablo Fornals drev bolden frem og lige uden for feltet klappede han bolden hårdt i mål til stor spansk forløsning.

Onsdag aften mødes Italien og Polen i gruppens anden kamp. Begge hold vandt i første spillerunde.

Tidligere på onsdagen ramte et chok spansk fodbold, som du kan læse om LIGE HER.

