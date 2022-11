Skidt nyt til VM-fans: Vanvittige barpriser i Qatar

De danske fans, der i forvejen må hæve børneopsparingen for at rejse til VM i Qatar, kan nu se frem til endnu en udgift oveni hatten.

I hvert fald hvis de drømmer om at tage på sportsbar for at se fodbold.

Ifølge den britiske avis iNews har sportsbarer over hele Doha skruet priserne i vejret i forbindelse med slutrunden, og man skal sågar betale entre for at komme ind.

Avisen har talt med seks af de største sportsbarer i hovedstaden, der alle har indført entrepriser.

På Champions Sports Bar på Marriott Hotel, en af de største sportsbarer i landet, koster det 200 riyals for at komme ind og se en gruppespilskamp. Det svarer til lige knap 400 kroner.

Prisen inkluderer tre øl eller tre glas vin, samt tre timer på baren. Vil man blive der i længere tid, må man punge ud igen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'The Irish Pub' i Doha er en af de sportsbarer, der viser VM-kampene i Qatar. Foto: Nariman El-Mofty/Ritzau Scanpix

Annonce:

Værre bliver det, når man kommer længere frem i turneringen.

Til 1/8- og kvartfinaler lyder prisen på omkring 1500 kroner for tre timer, mens semifinaler og finaler koster svimlende 2000 kroner.

Det bliver formentlig dog et meget begrænset antal danske fans, der tager turen til Qatar senere på måneden.

I oktober oplyste DBU, at der blot var solgt mellem 700 og 800 billetter til danske fans til hver af Danmarks gruppekampe,

Det skyldes nok dels den store kritik af regimet i Qatar, men sandsynligvis også de astronomiske summer, man skal betale for logi i landet.

Det kan du læse mere om her: VM bliver for de superrige