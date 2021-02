Skjult formandsløn frem i lyset

Jesper Møller får ikke længere løn fra DBU, men modtager honorar fra UEFA, hvor han i 2020 fik 1,130 mio. kr. for at sidde i eksekutivkomitéen

Efter ét år som formand for DBU fremlagde Jesper Møller på repræsentantskabsmødet i 2015 sin månedlige løncheck: 61.945.42 kr. – altså 743.345,04 kr. om året.

Han gjorde det, fordi netop lønnen havde været et af de gennemgående spørgsmål, han havde fået det første år i formandsstolen. Og så følte han ikke, at det skulle skjules.

Nu får Jesper Møller ikke længere løn fra DBU, men fra sin post i UEFA’s magtfulde eksekusivkomité.

Men Jesper Møller får således ikke udbetalt dobbelt-honorar.

Formanden har dog oplevet en markant lønstigning på de seks år, der er gået, siden lønchecken blev lagt frem. I 2020 modtog han således 1,130 mio. kr. for sit arbejde på den internationale scene. En løn, der altså også dækker formandsarbejdet for DBU.

Jesper Møller får ikke dobbelt-honorar for sit arbejde. I 2020 var han lønnet af UEFA. Det bliver han også i 2021 og 2022, fordi han sidder i eksekusivkomitéen, hvor honoraret i år er 1,2 mio. kr. Foto: Tariq Mikkel Khan.

En lønstigning på intet mindre end 386.655 kr. på seks år for DBU’s formand.

- Vi har vedtaget, at DBU’s formand skal have en passende løn på niveau med en borgmester i en større dansk provinsby. Det er et honorar svarende til, hvad jeg modtager fra UEFA, forklarer Jesper Møller til Ekstra Bladet.

Faktisk skulle han – under normale omstændigheder have – 1,2 mio. kr. fra UEFA. Men honoraret i 2020 er reduceret med 70.000 kr. på grund af corona-krisen.

- Jeg gør naturligvis ikke krav på de 70.000 kr. overfor DBU, fastslår Jesper Møller, der i år har udsigt til det fulde UEFA-honorar på 1,2 mio. kr.

I 2019 fremgik det slet ikke tydeligt af DBU’s regnskab, hvor store udgifter DBU havde til dit honorar. Det gør det på 2020-regnskabet, hvorfor har I ændret praksis?

- Det har vi gjort, fordi vi ved, at det interesserer Ekstra Bladet. Og vi har intet at skjule. Derfor skal DBU’s faktiske udgifter til mit honorar også fremgå af vores regnskab hvert år, siger Jesper Møller.

I DBU’s regnskab under note 21 fremgår det nu meget tydeligt, at udgiften hos DBU er 0 kr. til formanden. Der er så indsat en forklaring på udbetalingen fra UEFA.

Kronprinsesse Mary var for nogle år siden på besøg i AaB for at se nærmere på klubbens børneafdeling. DBU-formand Jesper Møller så gerne, at hans honorar fra DBU - 1,2 mio. kr - skulle øremærkes til børnefodbolden, men det blev ikke vedtaget i bestyrelsen. Foto: Claus Bonnerup.

Jesper Møller har haft et ønske om, at det formandshonorar, som DBU sparer, skulle øremærkes til børnefodbolden.

Men det har han ikke opnået flertal for i DBU’s bestyrelse.

- Hvis jeg alene kunne bestemme, skulle børnefodbolden tilgodeses med mit DBU-honorar.

- Bestyrelsen har ment, at pengene skal indgå i vores samlede budget. Det accepterer jeg naturligvis, siger Jesper Møller.

Jesper Møller er i første omgang valgt til UEFA’s eksekutivkomité frem til 2023.

