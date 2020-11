Skjult VM-gevinst

Danmarks VM-chance vil blive forbedret, hvis det lykkes at slå Belgien onsdag aften.

Det er ikke kun gruppesejren i Nations League, der er på spil i Leuven. Det handler også om at sikre sig en ekstra chance i forhold til kvalifikationen til VM i Qatar i 2022.

Forklaring følger ...

Europa sender 13 hold til slutrunden i Qatar. Mandag 7. december trækkes der i schweiziske Nyon lod til de ti kvalifikations-grupper, og Danmark er takket være en fornem placering på verdensranglisten sikret topseedning.

De ti gruppevindere får en billet til slutrunden, men UEFA har yderligere tre billetter, der skal fordeles, og det er her, at Nations League kommer ind i billedet.

De ti gruppe-toere fortsætter alle til en playoff-runde og får selskab af de to Nations League-gruppevindere, der er rangeret højest.

Danmark er i den såkaldte League A.

Det er den bedste af de fire ligaer, og slår Danmark onsdag aften Belgien, vil Kasper Hjulmands hold som minimum ende som næstbedste gruppevinder.

Christian Eriksen har lavet fire mål i Nations League. De tre af dem har været på straffespark. Foto: Lars Poulsen

Og hvad betyder det så?

Jo, skulle Danmark ende uden for de to bedste pladser i VM-kvalifikationspuljen, vil danskerne få en ekstra chance for at kvalificere sig til Qatar.

Danmark vil som en af de to bedst rangerede Nations League-gruppevindere, der ikke sluttede som enten nummer et eller to i VM- kvalifikationsgruppen, blive en del af VM-playoffen og har altså en chance for at få en af de sidste tre VM-billetter.

De 12 lande i playoffen deles op i tre grupper. I hver af de tre grupper er der semifinaler og en finale. Vinderen får en VM-billet.

Kommer Danmark med via Nations League-triumfen, vil danskerne være blandt de useedede i playoffen. Det vil sige, at Danmark skal spille semifinale på udebane.

Til gengæld vil der være mulighed for en finale i Parken, da lodtrækning afgør, hvem af de to semifinalevindere, der får hjemmebane.

Både semifinaler og finaler afvikles i slutningen af marts 2022, mens selv slutrunden i Qatar spilles i november og december.

Finalestævne til oktober Udover en ekstra VM-chance vil en dansk sejr sikre de rød-hvide en plads i Nations League Finals. Her spiller de fire gruppevindere i Nations League A om den samlede sejr. Det sker i oktober 2021, og værten vælges blandt de fire kvalificerede hold. De fire gruppevindere mødes i to semifinaler, og der er både finale og bronzekamp.

Frankrig har allerede sikret sin plads i Nations League Finals, da de har vundet gruppe 3. I gruppe 1 slås Italien, Holland og Polen om førstepladsen, Belgien og Danmark kan begge vinde gruppe 2, mens Spanien og Tyskland tirsdag mødes i en finale i Sevilla i gruppe 4. Her er spanierne ligesom Danmark tvunget til at vinde for at få gruppesejren.

