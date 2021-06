Skov bliver ikke klar mod Finland

Robert Skov kommer ikke til at kunne spille Danmarks åbningskamp mod Finland lørdag

Landstræner Kasper Hjulmand kommer ikke til at have alle mand i spil, når Danmarks EM starter mod Finland i morgen. Robert Skov måtte udgå med en skade i Danmarks sidste testkamp mod Bosnien-Herzegovina, og Hoffenheim-danskeren når ikke at blive klar til landsholdets første kamp.

Det fortæller landstræneren i et interview med Viaplay aften før den vigtige kamp, der skal spilles i Parken i København.

- Robert når ikke at blive klar til i morgen (lørdag, red.), så han er en af dem, som er ude. Ellers ser det fint ud, fordi folk har den rette balance i at være afslappet, men kan næsten ikke vente med at komme i gang, siger landstræneren i interviewet.

Robert Skov bider i græsset efter at være blevet skadet mod Bosnien i den sidste testkamp. Foto: Lars Poulsen

Efter kampen mod Bosnien-Herzegovina fik Robert Skov scannet sin ankel, og resultaterne fra scanning viste, at det var yderst tvivlsomt, om den alsidige spiller kunne nå at blive klar til den første kamp.

Der er dog stadig håb for den 25-årige dansker om at kunne være med til landsholdets næste kampe mod Belgien og Rusland. Kampen mod Belgien spilles i Parken på torsdag.

Robert Skov har indtil videre spillet ti landskampe, hvor det allerede er blevet til fem mål.

