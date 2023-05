Skrækskade til dansk VM-modstander

Det engelske kvindelandshold i fodbold er hårdt plaget af skader før sommerens VM-slutrunde, hvor englænderne blandt andre møder Danmark i gruppespillet.

Senest er det gået ud over Pernille Harders holdkammerat i Chelsea Fran Kirby, der skal opereres for en knæskade og må slå en streg over VM-rejsen til Australien.

Det er en skade, som Kirby blev ramt af i februar, som stadig giver så store problemer, at hun skal under kniven.

- Efter nogle måneders genoptræning er det desværre blevet besluttet, at jeg har brug for en operation i mit knæ, skriver hun i et opslag på Instagram.

- Jeg har gjort mit bedste for at undgå dette, men desværre har fremskridtene været begrænsede, forklarer hun.

Kirby er ikke den eneste fra det hold, der sidste sommer vandt EM-guld, som må skyde en hvid pil efter verdensmesterskabet.

I april rev landsholdsanfører Leah Williamson et korsbånd over og må også holde en lang pause.

Tilbage i efteråret blev Beth Mead ramt af en tilsvarende skade og er fortsat ukampdygtig. Landstræner Sarina Wiegman sagde tidligere på foråret, at der skulle et mirakel til, for at Mead kunne nå at springe på VM-toget.

England spiller sin første VM-kamp 22. juli mod Haiti. Senere skal europamestrene op imod Danmark og Kina.