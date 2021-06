Skrev til konen efter unik oplevelse: 'Parken giver vinger'

Man skulle godt nok være en kold cigar for ikke at blive revet med af den overvældende stemning i Parken torsdag aften.

Efter lørdagens kollektive traume, hvor Christian Eriksen kollapsede, brugte både spillere og publikum kampen mod Belgien til at hylde Eriksen, fodbolden og livet i en smuk manifestation, hvor kun danske point var en mangelvare.

For Pierre-Emile Højbjerg blev den forløsende forestilling et højdepunkt i karrieren.

- Det første, jeg skrev til min kone bagefter, det var, at Parken giver vinger, fortæller Højbjerg.

- Det var den mest voldsomme oplevelse på en positiv måde. Det har jeg aldrig oplevet hverken spillemæssigt eller følelsesmæssigt. Det var godt nok i orden, fastslår midtbanespilleren, der i de seneste dage har brugt de øvrige spillere og staben til at komme videre efter lørdagens chok.

Pierre-Emile Højbjerg taler på fredagens pressemøde. Foto: Lars Poulsen

- Der har været en åben dialog, hvor vi har været ærlige overfor hinanden, og ingen har følt sig alene. Vi har alle mærket opbakningen. Nogle gange må man føle sig taknemmelig. Det gjorde jeg i går (torsdag, red.). Jeg følte mig helt vild taknemmelig over at få lov til at sige tak tilbage, lyder det fra Pierre-Emile Højbjerg, der nu har fuld fokus på at få spillet Danmark videre ved EM.

- Meget hurtigt efter kampen var jeg fokuseret på, at nu er det mandag, det gælder. Man har en følelse af, at vi slet ikke er færdige med denne turnering. Heldigvis har vi alle muligheder for at fortsætte.

