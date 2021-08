Skuffede roligans snydt for tur

UEFA oplyser, at der ikke vil være mulighed for udefans til VM-kval-kampene. Dermed kommer der ingen danske fans til Thorshavn og kampen mod Færøerne

500 danske roligans bliver snydt for en tur med landsholdet til Færøerne.

UEFA har nemlig meddelt de europæiske landshold, at der ikke er mulighed for udefans til VM-kvalifikationskampene i september, og det er noget, der ærgrer DBU's fankoordinator, Anders Hagen.

- Vi er kede af situationen. Vi havde glædet os til et gyngende dansk udebane-afsnit i Thorshavn. Vi er ærgerlige over det bøvl, det skaber for de danske fans, der allerede havde arrangeret rejse og hotel, siger Anders Hagen til DBU's hjemmeside.

Til Ekstra Bladet oplyser han, at 500 fans havde mulighed for at besøge Tórsvøllur stadion. Interessen var dog over det dobbelte.

Flere fans i Parken

Udover at danske fans ikke må besøge Thorshavn, skal de skotske og israelske fans også kigge langt efter muligheden for at besøge Parken.

Ifølge Anders Hagen var det især forventet, at de skotske fans ville kunne skabe en kulisse. Han regnede med, at de 1850 skotske billetter ville være udsolgt til kampen mellem Danmark og Skotland.

- Et lys i mørket er dog, at vi nu får plads til 1850 ekstra danske fans i Parken mod både Israel og Skotland, siger Anders Hagen til Ekstra Bladet.

Det danske landshold får et travlt program i starten af september. 1. september tager danskerne mod Skotland i Parken. 4. september drager landsholdet mod Færøerne og så gælder det Danmark-Israel 7. september.