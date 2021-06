Skuffede tyskere: 'Danmark iskolde'

De tyske medier var ikke imponerede over Danmarks spil, men anerkender trods alt effektiviteten hos Kasper Hjulmands tropper

Man fornærmer næppe nogen ved at påstå, at Danmark var heldige med at slippe fra onsdagens landskamp mod Tyskland med 1-1 i bagagen.

Ifølge de officielle statistikker havde Danmark blot et enkelt skud inden for rammen i form af Yussuf Poulsens udligning, mens tyskerne blandt andet ramte træværket to gange.

Det store tyske fodboldmedie Kicker roser indirekte Danmarks effektivitet under overskriften 'Dänemark eiskalt', men noterer sig også, at Danmark ikke ligefrem sprudlede.

- Danmark havde problemer med at bygge spillet op gennem hele første halvleg. Og når nordeuropæerne kom tæt på straffesparksfeltet, manglede der præcision i pasningsspillet, skriver Kicker.

Joachim Löw får lavest karakter af alle tyskere i Bild. Foto: ANGELIKA WARMUTH/Ritzau Scanpix

Hos Bild er kritikken snarere rettet mod den tyske landstræner, Joachim Löw, der får skylden for, at det ikke lykkedes Tyskland at afgøre tingene, inden Danmark fik udlignet.

- Det var ikke den gnisten, der tændte EM-stemningen. Danmark var svage i lang tid, og der burde være kommet mere. Og hvorfor altid denne tremandskæde? En offensivspiller mere havde været bedre, lyder det fra Bild med henvisning til, at Löw holdt fast i tre centrale forsvarsspillere mod Danmark.

Den tyske landstræner, der har meldt sin afgang efter slutrunden, kan glæde sig over at få forstærkninger de kommende dage.

Spillere som Timo Werner, Leon Goretzka, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Emre Can, Ilkay Gundogan og Toni Kroos var alle ude mod Danmark, men er en del af den endelige trup.

Tyskland har fordel af hjemmebane i München i Gruppe F, som på forhånd er udråbt som EM's dynamitgruppe. Tyskerne indleder mod Frankrig, inden der venter kampe mod Portugal og Ungarn.