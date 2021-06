Skuffende EM-resultater kommer bag på spansk landstræner

Spaniens landstræner, Luis Enrique, er skuffet og overrasket over, at holdet kun har formået at få to point efter de to første kampe ved EM i fodbold.

Det siger han, efter at spanierne lørdag spillede 1-1 mod Polen hjemme i Sevilla.

Mandag tog Spanien hul på EM ved også at spille uafgjort mod Sverige, og derfor indtager holdet i øjeblikket en overraskende tredjeplads i gruppe E.

- Jeg havde forventet mere, erkender Luis Enrique.

- Jeg havde forventet, at vi på nuværende tidspunkt ville have seks point og lukket nul mål ind. Men situationen er, som den er, siger han.

Resultaterne indtil nu betyder, at Spanien formentlig skal vinde den sidste gruppekamp mod Slovakiet for at undgå et tidligt exit fra turneringen.

Og det er de spanske spillere udmærket klar over, forklarer landstræneren.

- Nu venter der en afgørende kamp, og hvis vi vil gå videre, så er vi nødt til at vinde den. Hvis vi vinder, så går vi videre. Hvis ikke, så er vi ude. Det er en realitet, siger Enrique, der i lørdagens kamp igen kunne se sit mandskab brænde flere store chancer.

Gruppe E toppes af Sverige med fire point efterfulgt af Slovakiet med tre. Spanien har to point, mens Polen i bunden af gruppen har et enkelt point.