Skuffet Eriksen: - En af de dage

PARKEN (Ekstra Bladet): Det lignede endnu en irsk nullert til samlingen, da Pierre-Emile Højbjerg pludselig dukkede og skabte eurfori i Parken.

Men glæden blev kort.

Bare ni minutter efter indskifterens herlige kasse sendte Shane Duffy nemlig det danske humør lodret mod kulkælderen, da han slap fri af Simon Kjærs markering og sikrede gæsterne det ene point.

En scoring, der ærgrer Christian Eriksen.

- Det var et kliché-mål. Det var en af de dage, hvor man selv har en masse chancer og skud på mål, man ikke udnytter. Så ved man, at modstanderen får en enkelt chance eller to. I dag får de en, og den udnytter de så, lyder analysen fra den måske snart forhenværende Tottenham-spiller, der ligesom resten af fodbold-Danmark er alt andet end tilfreds med resultatet.

- Nej, bestemt ikke. Inde på banen føler vi, at vi har godt styr på det, og har de chancer, vi skal have. Allerede inden Pierre scorede, lignede det en kamp, hvor vi skulle have 50 chancer for at score, og vi havde endda også et par stykker, der kunne lukke kampen, efter han scorede.

Skuffet Eriksen. Foto: Lars Poulsen

Nu står Danmark igen i en situation, hvor holdet er pisket til sejre efter en skuffende åbning på en kvalifikation.

Og Eriksen er bevidst om, at presset er øget.

- Ja, bestemt. Jeg havde da hellere set, at vi havde stået med fire point nu i stedet for to. Det var den første hjemmekamp, og det havde været rart at komme godt i gang med kvalifikationen, siger han.

- Der er ikke andet at gøre end at komme op på hesten, men det er trods alt bedre end Montenegro sidste gang. Så det var dog positivt. Nu skal vi arbejde hårdt for at sætte os i en bedre situation mod Georgien på mandag, lyder det fra Christian Eriksen, der overfor irske journalister afviste at tale yderligere om sin klubfremtid.

