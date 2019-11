Skuffet Hareide efter EM-triumf

DUBLIN (Ekstra Bladet): Hvilken triumf for landstræner Åge Hareide.

To ud af to. Fuldt hus for den danske landstræner, men der var lidt malurt i sejrsbægret for landstræner Åge Hareide.

For selv om landstræneren var glad og stolt over sine spillere, så var han stadig en smule skuffet over den behandling, han har fået af sin arbejdsgiver, DBU.

- Der har været meget larm i den her periode med en spillerstrejke. Og i sommer kunne vi godt have ønsket os, det var foregået på en anden måde, da Danmark valgte ny landstræner i sommer.

- Vi har aldrig fået en begrundelse for, hvorfor DBU har besluttet, som de har. Det kunne vi godt have ønsket os, men det kan vi ikke gøre noget ved nu, siger Åge Hareide på pressemødet efter 1-1 opgøret mod Irland.

Åge Hareide kvalificerede Danmark til to slutrunder ud af to mulige. Foto: Lars Poulsen

Skal videre fra gruppen

For to år siden kvalificerede han Danmark til VM ved at vinde 5-1 over Irland i Dublin. Mandag aften gentog hans mandskab bedriften med at sikre en slutrunde, men det blev langt mere spændende og dramatisk, da Danmark via 1-1 igen i Dublin sikrede sig deltagelse ved den niende EM-slutrunde.

Det er en stor triumf for Åge Hareide, der aldrig tidligere har været med ved en EM-slutrunde. Han har gjort forsøget med Norge med kiksede i playoff-kampe mod Tjekkiet.

Nu venter en slutrunde i 2020 tilmed med to hjemmekampe i Parken og en kæmpe folkefest i København.

Det ligger meget til at blive en gruppe med Belgien fra øverste seedningslag, Rusland fra næste lag, mens Finland er et rigtig godt bud fra nederste seedningslag som Danmarks modstandere.

Lige nu er Rusland kun bekræftet som sikre deltagere sammen med Danmark i gruppe B ved Euro 2020.

- Det ligger til Belgien og Rusland i vores pulje. Det er gode hold, men vores mål må være at gå videre fra gruppen, siger landstræneren.

Glad for at få chancen

Åge Hareide var i første omgang ikke med i fejringen med de danske fans. Han blev hentet af Simon Kjær, der ville have landstræneren med ned til de danske fans for at lave en såkaldt ’Fenerbahce-hilsen' til de medrejsende 2500 danskere.

- Jeg har haft en lang trænerkarriere startende i '86 med Molde, året efter tabte jeg mesterskabet og tabte pokalfinalen to år efter. Siden tabte jeg mesterskabet, da jeg kom til Sverige.

- Men jeg kom tilbage og vandt mesterskabet i både Norge, Sverige og Danmark (Hareide stoppede i Brøndby, før mesterskabet i 2002 var i hus, red.).

- Det handler om at blive ved. Jeg er glad for at få chancen for at træne Danmark. Det har været en fantastisk fin rejse med den suverænt bedste spillertrup, jeg har haft. De har vist et sammenhold og en kultur, hvor de har stået sammen. Vi har en holdmoral, som er helt unik, siger Åge Hareide og tilføjer:

- Vi spillede ikke godt og var heldige med at komme herfra med uafgjort. Vores midterforsvar og Kasper Schmeichel leverede en stor kamp. Vi forsvarede os godt. Vi havde bestemt ingen god dag.

Det var den 34.kamp i træk, hvor Danmark forlod banen uden at tabe med Åge Hareide i spidsen. 17 sejre og 17 uafgjorte hedder stimen for Hareides tropper.

EM-overblikket 19 EM-billetter er nu uddelt. Følgende lande er klar til slutrunden: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine og Østrig Tirsdag vil enten Ungarn, Wales eller Slovakiet snuppe den 20. billet. De sidste fire uddeles til vinderne af forårets play off-grupper. EM afvikles i 12 forskellige byer i 12 lande fra 12. juni til 12. juli 2020. Åbningskampen spilles i Rom, mens finalen foregår på Wembley i London. Der spilles fire EM-kampe i Parken: Tre gruppekampe (13., 18. og 22. juni) og en 1/8-finale 29. juni. Danmark vil som minimum spille to gruppekampe i København. Hvis vi vinder lodtrækningen, vil vi også få den tredje hjemmekamp i Parken - taber vi den, skal vi spille kampen mod Rusland i Skt. Petersborg.

