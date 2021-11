Skuffet over Hjulmand

Lasse Schöne spillede sin sidste landskamp i foråret 2021, hvor han startede inde i storsejren på 8-0 over Moldova på MCH Arena. Her lignede det et oplagt valg, at midtbanespilleren skulle være med til EM få måneder senere.

Men selv med 26 spillere i truppen var der ikke plads til ham - og det er da også noget, som han ærgrede sig over. Det fortæller han i Peter Graulund-podcasten 'Graulund i dybden'.

- Jeg var meget skuffet over det. Det havde været en fed måde at slutte af på, og jeg havde hele tiden haft i hovedet, at røg vi til EM, så ville jeg tage det med, og så kunne jeg slutte efter det.

- Det var svært at acceptere i starten. Man respekterer beslutningen, som landstræneren tog. Og man kan jo ikke sige, at han tog en dårlig beslutning, for de var helt fantastiske, siger Schöne, der dog mener, at han godt kunne have været i truppen:

Han peger desuden på, at det handler om omkring 15 spillere til en slutrunde, og så er resten såkaldte sparringspartnere, hvis man skal skære det ud, mener Schöne, som ikke underligt mener, at han selv kunne have været en del af dem.

I fredags blev Schöne hyldet i Parken for sin tid som landsholdsspiller. Men tiden som fodboldspiller er ikke slut. Til daglig spiller han som fast mand i hollandske Nijmegen, der som oprykker har klaret sig godt og indtager syvendepladsen.