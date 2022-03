Skulle væk i en fart

- Jeg fortryder ikke, jeg tog til Bologna, men er nu glad for at spille på et hold, der har bolden meget mere, siger Andreas Skov Olsen

Han har fået lidt af en drømmestart i Club Brugge.

Fire mål og fire assist i de syv første kampe fortæller alt om, hvor hurtigt Andreas Skov Olsen er faldet til i den belgiske topklub.

Og det vel at mærke oven på en svær periode, hvor han sled med spilletid i Bologna.

- Det har været rigtig godt med luftforandring. Jeg tænkte for mig selv, hvad der var bedst for mig og min karriere. Og jeg er meget glad for skiftet til Club Brugge. Jeg er glad hver dag, jeg skal til træning, siger Andreas Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen og Pierre-Emile Højbjerg studerer tallene for, hvor hårdt de har sparket, sammen med analytiker Thomas David Sørensen. Foto: Lars Poulsen.

Det italienske eventyr blev aldrig lykken for Andreas Skov Olsen. Til trods for den alt for store fokus på defensive pligter for offensivspilleren, ærgrer han sig ikke skiftet over valget faldt på Bologna, da han rejste fra FC Nordsjælland i sommeren 2019.

Andreas Skov Olsen scorede fem mål i VM-kvalifikationen, hvilket gjorde ham til danske topscorer. Her er målet til 1-0 mod Færøerne i november. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg fortryder ikke, jeg tog til Bologna. Jeg er styrket mentalt og fodboldmæssigt, samtidig er jeg er sikker på det ikke har gjort mig til en dårligere fodboldspiller, siger Andreas Skov Olsen og tilføjer så:

- Jeg skulle bare væk fra Bologna. Sådan har det været et stykke tid. Når jeg blev ved med, at tingene ikke lykkes, så er det rigtige at få luftforandring.

- Det blev lidt en kamp for at komme væk fra Bologna. Min agent (Michael Bolvig) var i Italien i lidt over én uge. Det var lidt af en krig. Og der var flere gange, hvor jeg troede, jeg skulle afsted med et fly, men så måtte jeg vente, forklarer Andreas Skov Olsen.

Christian Eriksen støder denne onsdag til landsholdslejren, og her kan du læse om en af hovedpersonerne bag danskerens comeback.

Han har rådført sig en del med Kasper Hjulmand, der i klare og tydelige vendinger har fortalt, hvor vigtigt det er med spilletid, før VM-truppen udtages til oktober.

Andreas Skov Olsen (i midten) er faldet rigtig godt til i Club Brugge, hvor han har fået en fantastisk start. Foto: Lars Poulsen.

- Derfor er det også dejligt, at mit klubskifte kom på plads i januar. Nu kan jeg fokusere på at udvikle mig i Brugge, påpeger Andreas Skov Olsen, der igen nyder at spille fodbold.

Til trods for problemerne i Bologna har Kasper Hjulmand haft stor tillid til kantspilleren i VM-kvalifikationen. Han spillede således spilletid i alle ti kval-kampe og blev samtidig dansk VM-topscorer med fem træffere.