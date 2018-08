Skyder Nadim ned: Derfor stoppede jeg som landstræner!

Hvorfor stoppede Nils Nielsen som landstræner for fodboldkvinderne efter det sensationelle EM-sølv i august 2017?

Nadim Nadim fortalte i sin selvbiografi, at det skyldtes, at spillerne ville af med landstræneren, men nu fortæller Nielsen selv, at han stoppede på grund af andre faktorer.

- Det var en kombination af mange ting. Vi havde mål, vi ville opnå, og et af dem var at smide kvindefodbold i nationens sind, så alle kendte spillerne, siger Nielsen til magasinet These Football Times.

- Det var sagen efter EM, hvor de var kendt af alle og enhver. Men DBU ændrede deres ledelse, og jeg havde mange ting i mit personlige liv, der var ændret.

- Jeg behøvede et skifte, og det er årsagen til, at jeg valgte noget helt andet, siger Nielsen.

Nils Nielsen til pressemøde dagen før EM-finalen 2017. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nils Nielsen er nu træner for Kinas U20-landshold, der spiller VM i Frankrig fra den kommende uge. Foto: Casper Dalhoff

Han erkender, at jobbet som dansk landstræner tog en masse energi fra ham, og han havde brug for en pause fra rampelyset.

- Den opmærksomhed var, hvad vi alle ledte efter. Jeg håbede, at alle ville se, hvor god sporten var og ikke bare lave dumme sammenligninger.

- Jeg var virkelig stolt af pigerne, og hvordan de håndterede opmærksomheden. Jeg var en del af det, og det var en del af job-beskrivelsen, men det tog energi, og jeg havde brug for en kort pause.

- Det var ikke fordi, jeg ikke kunne lide det, eller det ikke var sjovt, men efter den mængde timer, vi smed i det, så var det dejligt at få en pause.

- Jeg havde et møde med DBU, og vi talte om, hvad vi skulle gøre nu. Det var ikke noget langt møde, for ting havde ændret sig over de fire år både i mit liv og i ledelsen hos DBU.

- De ønskede anderledes ting, og det vigtigste var holdet, så for at tage holdet i den retning, de ønskede, så måtte jeg gøre noget anderledes. Vi blev enige om, at det var bedre for mig at stoppe. Vi havde et godt forløb sammen, og der var ingen 'hard feelings', siger Nielsen.

Nils Nielsen blev kort efter nytår præsenteret som assistenttræner for Peter Bonde på det kvindelige kinesiske U20-landshold, der i den kommende uge tager hul på U20-VM i Frankrig.

Nadia Nadim havde et godt forhold til hinanden, og her kan du læse Nadims bud på, hvorfor Nils Nielsen stoppede som dansk landstræner. Den nuværende danske landstræner for kvinderne er i øvrigt Lars Søndergaard.

Nils Nielsen trøster Nadia Nadim efter EM-finalen 2017. Foto: Tariq Mikkel Khan

