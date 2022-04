Skyhøje rejsepriser: Derfor vil DBU ikke hjælpe

DBU anerkender, at priserne for at tage ned og støtte det danske landshold til VM er urimeligt høje, men vil ikke bidrage med reklame til regimet i Qatar

16.000 kroner for fire dage.

Det er, hvad de danske fodboldfans må lægge ved kasse et, hvis de har tænkt sig at trodse al kritik og rejse til Qatar for at følge det danske fodboldlandshold ved VM.

De 16.000 kroner er et rejsetilbud, der er blevet strikket sammen af rejsebureauet LA Travel, og det inkluderer fly, fire overnatninger på hotel, rejseguide og matchday experience. Kampbilletten skal du selv stå for.

De danske fans skal derfor finde den store tegnebog frem, hvis de vil til det i forvejen meget udskældte VM.

- Jeg synes, det virker rigtig dyrt, og jeg kan godt forstå, hvis danske fodboldfans synes, det er en dyr omgang at komme til VM. I DBU har vi sagt, at vi også forsøger at lave nogle fede fodboldfester herhjemme, hvor vi viser kampene på storskærm forskellige steder i Danmark, fortæller DBU's kommunikationschef Jakob Høyer til Ekstra Bladet.

Vil I forsøge at hjælpe de danskere, der tager turen til Qatar?

- Nej det har vi ikke mulighed for. Vi har jo tidligere gjort det til andre slutrunder og været medarrangør og faktisk også haft indtægter på det område, men netop i år har vi valgt ikke at gøre det, fordi vi er uenige i placeringen af VM i Qatar. Vi synes, det er en forkert beslutning, og vi har ikke lyst til at bidrage med reklame til det regime, der er i Qatar.

- Derfor har vi afstået fra at sælge billetter til VM og lave ture derned. Vi kommer heller ikke til at sende personale og samarbejdspartnere til Qatar.

Det bliver spændende at se, hvor mange danske fans der tager turen til Qatar. Foto: Lars Poulsen

Men I fraråder stadig ikke danskerne i at tage til Qatar?

- Nej, jeg synes, det vigtigste budskab fra os er, at vi synes, at valget af Qatar som VM-vært er forkert, det er kontroversielt, og vi ville have stemt imod det, hvis vi kunne. Det må være op til den enkelte fan. Hvis de har lyst til at tage derned, så er vi meget taknemmelige for den opbakning, de kommer med.

De høje rejsepriser kommer dog ikke som en overraskelse for Christian Rothmann, der er formand i DFF (Danske Fodboldfans red.).

- Det kan ikke understreges nok, at vi vidste, at det her ville ske. Der er jo ikke nogle af dem, der har truffet de her beslutninger, der er overrasket over, at priserne er så høje både på fly og hoteller, siger formanden til Ekstra Bladet.

Der var god support fra lægterne ved VM i Rusland i 2018. Foto: Finn Frandsen

Christian Rothmann mener også fortsat, at alle danske fans bør holde sig væk.

Allerede i november udsendte DFF en pressemeddelse, hvori de frarådede alle at rejse til slutrunden i Qatar som følge af en lang række faktorer - heriblandt de arbejdsvilkår migrantarbejderne arbejder under samt de manglende kvinderettigheder i landet.

- Vi håber, at vi kan få alle danske fans til at blive væk, og at vi kan inspirere andre fans i hele verden til kritisk at overveje, om de skal tage afsted, udtalte formanden til Avisen Danmark, efter pressemeddelelsen blev udsendt.

Billetterne til Danmarks kampe bliver sat til salg 28. april. Man skal dog have ansøgt om at få lov til at købe billetter på forhånd.