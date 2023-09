Skylder stor middag

Ærgrelsen var fuldstændig umulig at skjule for Morten Hjulmand.

Både undervejs i kampen, da det stod klart, at hans scoring var blevet underkendt, og efterfølgende, da han mødte pressen.

- Selvfølgelig ærgrer jeg mig. Det ville have været sjovt at kunne sige, at jeg havde scoret under min første landskamp. Men vi fik en sejr, og det er det vigtigste, sagde han efter 4-0-sejren.

Hjulmand fik sin debut på A-landsholdet efter 58 minutter, og omkring 20 minutter senere klappede han resolut til bolden, da han fik den serveret på kanten af feltet.

Wind må hoste op

Den var ikke ramt helt rent, men San Marinos målmand var uden chance inde på stregen. Kæmpe jubel i Parken OG hos Hjulmand. Men VAR-rummet ville det anderledes, og det viste sig, at Jonas Wind havde stået offside kort forinden, da Rasmus Højlund havde headet til bolden.

Definitionen på ærgrelse. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Så nu må Wind hoste op.

- Jeg ved ikke, om han har et eller andet horn i siden på mig. Men jeg tror, at han skylder en stor middag, kom det med et grin fra Hjulmand.

Den var Wind sådan set med på:

- Han har sagt, at jeg skylder ham en middag, så det må jeg jo gå med på. Jeg skal nok give ham igen. Der er forhåbentlig flere kampe i vente for ham, hvor der er flere muligheder for at få lavet en kasse, kom det fra Wolfsburg-angriberen, der var oprigtigt ærgerlig.

'Bittert'

- Jeg er sgu ked af det på hans vegne. Vi har spillet på hold sammen, siden vi var 12-13 år, og han er en god ven. Jeg var utrolig glad på hans vegne. Så det er så bittert. Jeg tror desværre, det er mig, der står i offside og gør, at han ikke kan score.

Hjulmand banker til den og scorer. Desværre var VAR ikke med på den. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Morten Hjulmand fornemmede, hvor det bar hen, som tiden gik med VAR-dommen.

- Når tiden begynder at trække ud, så ved man, at de har fundet et eller andet. Så dér tænkte jeg, at det nok ville blive annulleret, sagde han.

Det er ikke mere end fem dage siden, han fik annulleret en scoring i Portugal, da Sporting mødte Braga.

- Jeg tænker, at der må være en eller anden forbandelse over, at jeg ikke kan score et mål, kom det.

