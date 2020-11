Slår alarm: 'Er vi gidsler eller hvad?'

Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang slår alarm overfor afrikanske fodboldmyndigheder efter at han og resten af Gabons landshold natten til mandag blev holdt tilbage i over seks timer i Banjul-lufthavnen i Gambia af myndighederne i modstanderlandet.

Og når de to hold om ikke så længe mødes i kvalifikationskampen i Africa Cup, så sværger han, at motivationen vil være i top hos ham og holdkammeraterne.

Billederne af de trætte spillere, som lagde sig til at sove på gulvet, florerede på de sociale medier, og Aubameyang benyttede sin stjernestatus til at få budskabet igennem.

'What a great night at the airport', skrev han på Twitter og fortsatte med adresse til Confederation of African Football:

’Ville bare lige vide, hvorfor vores pas er blevet tilbageholdt i timer i Gambia. Er vi gidsler eller hvad? Vil I lukke øjnene? Vil I se næste episode af denne film?’

Den 31-årige angriber ankom sammen med holdet klokken 23 søndag aften og blev først frigivet henad morgenen, og han fornemmer, at det er et taktisk træk for at trætte dem som modstandere.

Det vil blive lige omvendt, bedyrer han.

’Det vil ikke demotivere os, men folk er nødt til at blive orienteret. Vi er i 2020, og vi vil gerne have Afrika til at vokse. Det gør vi ikke på denne måde’, lyder det fra Pierre-Emerick Aubameyang.

De to hold mødes klokken 17, dansk tid.

