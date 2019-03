Slår alarm: - Vi var statister

En vaks forsvarsspiller, en bold på tværs og et hovedstød.

Zanka. Gytkjær. Dalsgaard.

Fra det 84. til det 93. minut blev Danmarks åbning på EM-kvalifikationen ændret fra fuser til fest. Det uafgjorte resultat i Schweiz sørgede for, at Åge Hareides tropper nu er ubesejrede i 26 kampe i streg.

Landstræneren knyttede næven. Kommentatorer skreg i boksen. De tidligere landsholdsspillere Lars Jacobsen og Thomas Gravesen dansede rundt på sidelinjen.

- Folk må efterhånden begynde at forstå, hvad det her hold er lavet af. Der er en fantastisk moral og et utroligt sammenhold i truppen, forklarede Simon Kjær.

Den udlægning er svær at være uenig i. Men det er også vanskeligt ikke at tænde advarselslamper i kølvandet på præstationen i Bern.

Det mener fodbold-eksperten Mark Strudal, der var skuffet over den danske indsats

- I de første 80 minutter var det Schweiz, der kontrollerede og dominerede kampen fuldstændigt. De var taktisk forbilledlig forberedt og styrede begivenhederne. Der var vi statister, siger Strudal.

- Det er jo sensationelt, at vi får en point med dernede fra og får udlignet til 3-3 i overtiden. Hvis vi ser på de taktiske facetter af kampen, lykkes vi ikke med ret meget. Så skal vi være mere end lykkelige, fortæller han.

Det er specielt den danske defensiv, der giver den tidligere landsholdsspiller panderynker.

- Vi formår jo faktisk ikke at erobre bolden, og vi formår ikke at lykkes med vores presspil. De spiller forbi os, de spiller igennem os, og de giver os igennem hele kampen nogle kæmpe vanskeligheder med at lukke ned for deres offensive garde, fortæller Strudal.

Det var først, da arkitekten i den schweiziske offensiv, Granit Xhaka, blev skiftet ud, at Danmark begyndte at stemple ind. Men selv om afslutningen gjorde kampen til et eventyr, kan næste afsnit af fortællingen godt få nye aktører.

- Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle positioner, man vil overveje. I hvert fald hvis man vil spille på samme måde igen, ved at stå lidt lavere og spille lidt mere på omstillinger. Så kunne jeg da godt forestille mig, der var nogle lidt andre typer, man ville vælge.

