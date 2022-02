Slår helt klik: Ufatteligt!

Egypten-landstræner Carlos Queiroz fik marchordre under Africa Cup of Nations-semifinale og svarede igen med hård dommerkritik

Når Mohamed Salah og Egypten søndag spiller Africa Cup of Nations-finale mod Liverpool-kollega Sadio Manés Senegal, bliver det uden landstræner Carlos Queiroz på sidelinjen.

Portugiseren med en fortid som blandt andet assistent for Alex Ferguson i Manchester United fik det røde kort i den højspændte afslutning på den ordinære spilletid, hvor det slog helt klik for ham.

Verbale slagsmål med dommer Bakary Gassama udløste udvisningen, og Queiroz var stadig rasende, da han efter den vundne straffesparkskonkurrence mødte pressen.

Den gambiske dommer Bakary Gassama tøvede ikke med at finde det røde kort frem for brok. Foto: CHARLY TRIBALLEAU/Ritzau Scanpix

Både dommerstanden og de afrikanske mesterskaber som sådan fik et fur.

- Uheldigvis, sender de igen den her type dommere til en kamp på højt niveau. Dommere uden erfaring, uden niveau, som ønsker at lave et show. Det startede allerede i omklædningsrummet, sagde han ifølge Goal.com.

- Vi havde ikke engang indledt kampen, da han kom til vores omklædningsrum for at intimidere vores hold. Men det til trods og trods alle beslutningerne, som altid gik Egypten imod, var vi det bedste hold i anden halvleg og på straffespark.

Landstræneren brokkede sig over et manglende frispark. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Gennem hele turneringen har Carlos Queiroz følt sig chikaneret.

- CAF (det afrikanske fodboldforbund, red.) respekterer ikke Egypten, fra kamptidspunkter til standen af baner. Vi fik altid de værste baner. Vi er Egypten!

- Hvordan kan den dommer, efter alt hvad han tidligere har foretaget sig, være til Africa Cup of Nations? Hvem forstår det? Ingen!

Egypten føler sig forfordelt, fordi Senegal har en ekstra dag til at forberede sig til søndagens finale, og nordafrikanerne tilmed skal restituere sig efter en kamp, der bød på forlænget spilletid og straffespark.