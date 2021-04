Slår rekord: Når 30 mio.

En Champions League kvartfinale mægtige mod Manchester City?

En 4-0-sejr mod Østrig for Danmark, hvor han laver to oplæg?

Nej, det er simpelthen en video optaget til en dansk landsholdstræning, der har fået Thomas Delaney til at gå viralt.

30 millioner gange er midtbanemandens elegante 'skorpion-mål' blevet set på fodboldplatformen 433's Instagram-side.

Langt fra Champions League efter fuser

Eksperten: Her er den ubemærkede joker

Det er samtidig blevet den mest sete video nogensinde for 433, der har knap 36 millioner følgere på Instagram. Det oplyser de til DBU.

Til sammenligning har en video fra samme dag af Delaneys superstjerne holdkammerat Erling Haaland til en landsholdstræning for Norge fået syv millioner færre visninger på mediets Instagram.

Delaney om fantastisk skorpion-mål: Selvfølgelig prøver jeg at gøre det i kamp

På et pressemøde inden kampen mod Østrig, som Danmark endte med at vinde 4-0 blev den tidligere FCK-stjerne spurgt ind til det flotte mål.

- Hvis man havde filmet alle mine træninger i mine unge dage, havde der været massere at tage af, jokede Delaney til de fremmødte journalister.

Den 29-årige midtbaneslider gav dog ingen løfter om, at det kan blive overført fra træningsbanen til kamp.

- Jeg vil selvfølgelig prøve at gøre det i en kamp nu, men don't hold your breath, siger Delaney, der bruger en engelsk vending, der skal forstås sådan, at han ikke regner med at kunne gentage kunststykket i en kamp.

Thomas Delaney har spillet 52 A-landskampe, og undgår han skader, er han med statsgaranti i truppen for Danmark til det forestående EM denne sommer.