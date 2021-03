Slås mod Messi – den løber han nok med

Landstrænerskiftet til Kasper Hjulmand har været en stor gevinst for enkelte af spillerne i truppen.

En af de erfarne, der har haft størst glæde af skiftet, har været Daniel Wass.

Siden debuten for hele ti år siden har han kun fået 27 landskampe. Men efter Kasper Hjulmand er trådt til, har han spillet seks af de seneste ni landskampe.

Signalet har været klart. Daniel Wass er en del af det nye landshold under Hjulmand.

- Jeg har været med i mange år, hvor jeg har været en del ude og inde af holdet. Men jeg er meget glad for nu at være en større del af landsholdet, siger Daniel Wass, der var med ved EM i 2012 i Polen og Ukraine dog uden at få spilletid.

Daniel Wass kan dække flere positioner på banen. Foto: Lars Poulsen

Nu venter en EM-slutrunde i Danmark, hvor Daniel Wass ikke længere er marginalspiller i landsholdsregi. Han skal reservere juni til slutrunden.

Mens Valencia har haft en turbulent sæson, har Daniel Wass igen haft en stærk en af slagsen. Stabil og næsten altid på banen.

En statistik, som et spansk medie lavede for nylig viste, at han blot har glippet syv kampe på grund af skader de seneste 12 år.

Nu er Wass nomineret som månedens spiller i La Liga i marts, hvor Lionel Messi, Karim Benzema, Jan Oblak, Borja Inglesias, Gerard Moreno og Yuyddef En-Nesyri er konkurrenterne til prisen.

- Det gør mig stolt, når andre lægger mærke til, jeg gør det godt på banen. Jeg er glad for at være med i det fine selskab, men mon ikke det bliver den lille troldmand (Lionel Messi), der løber med prisen, siger Daniel Wass med et skævt smil.