Slagter dansk fodboldboss: - Hjælpeløs og svag

Danmark og de nordiske lande kunne ifølge Ståle Solbakken få flere ting til at ske internationalt, hvis ikke det var for ledere med uld i mund

Ståle Solbakken er ikke en mand, der pakker sine meninger ind.

Den tidligere FCK-manager og nuværende norske landstræner udtog fredag sin første landsholdstrup, men han var forinden forberedt på, at spørgsmålene formentlig ville komme til at dreje sig om meget andet.

Den varme sag i norsk fodbold for tiden er nemlig den tiltagende støtte blandt topklubberne til en boykot af VM i Qatar i 2022.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Amnestry har kaldt det ‘uforståeligt’ at FCK ville tage på træningslejr til Qatar, men organisationen anbefaler ikke et boykot af VM i Qatar.

Den er Solbakken ikke enig i, men han mener dog, at der med den kritik in mente er mange ting, der kunne ændres i internationalt fodbold.

Her kunne de nordiske lande ifølge Solbakken spille en væsentlig rolle på grund af centrale placeringer i eksempelvis UEFA. Men det sker ikke, og det skyldes i høj grad svage ledere - i Danmark DBU-formand Jesper Møller.

- Jeg mener, at den skandinaviske og nordiske alliance er for slap. Der burde være mere tryk i det samarbejde - ikke mindst fordi Jesper Møller og Karl-Erik Nilsson (svensk fodboldspræsident) sidder i UEFA-ledelsen.

- De må jo i større grad være tydelige Begge er meget vage i deres kommunikation. De taler et vagt politikersprog, der næsten er provokerende, siger Ståle Solbakken til VG.

Jesper Møller formulerer sig ifølge Ståle Solbakken for uklart - og det er ikke godt for de nordiske initiativer. Foto: Lars Poulsen

Han anerkender altså, at der også i Danmark bliver arbejdet godt i kulissen - men at det hele bliver bremset, inden det når offentligheden og de højere instanser.

- Når kommunikationen er så hjælpeløs og svag, er der ikke mange af de gode skandinaviske forsøg, der kommer godt nok til udtryk. Hvis kommunikationen var tydeligere, havde man frem for alt set alt det positive, der er gjort.

- Så ville også fansene og andre have set, at her er der faktisk nogen, der gør noget. De kommunikerer på en meget skidt facon og prøver at balancere det hele sådan, at det kan være provokerende.

VG har bedt DBU om en kommentar på Solbakkens kritik, men kommunikationschef Jakob Høyer skriver i en e-mail, at DBU ikke ønsker gå ind i den norske debat:

'DBU har de seneste fem årene haft møder og aktiviteter for at lægge pres på Qatar - sammen med de øvrige nordiske forbund. Vi har også haft direkte dialog med myndighederne og VM-arrangøren i Qatar, skriver han og understreger, at Jesper Møller først ble valgt ind i ledelsen i 2019, mens VM i Qatar blev tildelt i 2010.