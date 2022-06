Slagter England: 'Historisk kollaps'

I løbet af de sidste 20 minutter blev kniven bare stukket længere og længere ind i det allerede åbne sår.

Roland Sallai havde tidligt bragt Ungarn i front ude mod England tirsdag aften, men til sidste gik det fuldstændig galt for de engelske stjerner, da Ungarn scorede yderligere tre gange i den sidste del af opgøret.

0-4 tabte England hjemme ...

Kritikken er ubarmhjertig efter sådan en ydmygelse.

'England goulashed,' skriver Daily Mail i et fint samspil mellem ordene 'kollapse' og så den ungarske suppe gullasch. Mediet skriver videre, at 'England blev ydmyget med et 0-4-nederlag til Ungarn - deres værste hjemmenederlag siden 1928'.

Den tidligere engelske fodboldstjerne Gary Lineker vil hellere holde sig til en anden populær engelsk sportsgren i stedet.

John Stones blev smidt ud undervejs, selvom de andet gule kort dog var noget tyndt. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Sky Sports slagter det engelske landshold og landstræner Gareth Southgate.

'Hans hold så usammenhængende ud hele vejen igennem og kan nu rykke ned fra den bedste række i Nations League. Mere bekymrende er det, at de ikke er i form i et VM-år. Disse fire kampe har ikke givet sejre og kun ét mål - på straffespark.

Men dette var ikke bare en fiasko foran mål, men et historisk kollaps - det største hjemmenederlag, England har lidt i 94 år.'

Tilbage i marts 1928 slog Skotland England med 5-1. Tirsdag aften var det dog første gang, at England tabte en hjemmekamp med mindst fire mål uden at score, skriver statistikmediet Opta Joe.

Der bliver langet ud efter Southgate efter choknederlaget. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

'Ikke underligt, at Southgate blev mødt med råb som 'du ved ikke, hvad du laver', da Wolverhampton-tilskuerne gjorde oprør. Denne præstation var virkelig forfærdelig - bestemt den værste i Southgates seks år lange regeringstid,' beretter The Sun.

