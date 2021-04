Slagter landshold: - Danmark ydmygede os

Mens det danske fodboldlandshold næsten kan flyve hjem fra Wien på lyserøde skyer af roser efter onsdagens 4-0-sejr i VM-kvalifikationen mod Østrig, så er stemningen naturligvis en helt anden i alpelandet dagen derpå.

Falliterklæring, smertefuldt sammenbrud, ydmygelse og slagne hunde er nogle af de gloser, der bliver sat på Østrigs gedigne skuffelse mod den danske dynamit.

Avisen Der Standard er ude med riven mod Østrig, men roser i samme pennestrøg Danmark.

- Det var en ydmygelse at se, hvordan David Alaba og co. sneg sig i omklædningsrummet som slagne hunde efter 0-4-nederlaget til Danmark. Nederlag er en underdrivelse. Det var et sammenbrud, skriver avisen Der Standard og konkluderer til slut i artiklen.

- I sidste ende var østrigernes optræden forfærdelig. Det var næsten en kunst at tabe tråden så voldsomt. Men i modsætning til Østrig, så kan Danmark virkelig spille flot fodbold.

Også i Østrigs største avis, Kronen Zeitung, er tonen hård.

Her har man givet ordet til Herbert Prohaska, som er en af de største østrigske fodboldspillere i historien.

Han skriver, at nederlaget mod Danmark var en 'falliterklæring':

- Hvert mål, vi indkasserede, kom fra en lang bold. Det må ikke ske! Og i offensiven var der intet at se. Schmeichel behøvede ikke at lave én eneste redning af betydning. Vi kunne have levet med et point, men 0-4 på hjemmebane er en stor skuffelse.

- Danskerne vil sandsynligvis ikke smide et forspring på fem point. Især ikke hvis de holder dette høje niveau, skriver Prohaska og konkluderer, at det ikke er for ingenting, at Danmark er nummer 12 på verdensranglisten.

Danskerne kunne juble efter den imponerende indsats i Wien. Marcel Sabitzer og co. er stået op til hård kritik i den østrigske presse. Foto: Hans Punz/Ritzau Scanpix

Heute har også fundet den store slagtekniv frem

- Lystforladt fiasko! Danmark giver svagt østrigsk hold en 'vasker' med 4-0, skriver avisen i sin overskrift og uddyber.

- Østrig virkede hæmmet, sløv og harmløs. Praktisk talt skete der intet i offensiven, og i forsvaret var man også malplaceret.

Danmark topper Gruppe F med 9 point efter tre kampe. Skotland er to'er med 5 point, mens Israel og Østrig begge har fire.

Kun vinderen kvalificerer sig direkte til VM i Qatar.

Læs meget mere om den danske sejr over Østrig herunder og følg med på eb.dk dagen igennem.

Dansk magtdemonstration

Fire danskere stråler - én flopper totalt!

Højbjerg var ude med riven - nu roser han