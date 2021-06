Slagtet: - Klodset og bekymrende

De skotske fans har brugt natten på at løfte kilten og drikke litervis af fejrings-øl, mens de engelske fans har druknet sorgerne.

Jo, der er meget forskellige måder at anskue en 0-0-kamp på. Og det gør man i England og Skotland, også selv om englænderne efter nullerten er et mulehår fra at avancere fra gruppespillet, mens skotterne skal kæmpe for livet mod Kroatien i sidste runde.

Skotterne indtog the streets of London efter pointdeleren. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

De britiske medier river i hvert fald Gareth Southgates mandskab midt over efter den uopfindsomme og blodfattige forestilling mod lillebror, der til gengæld hyldes for sit mod og fight.

Særligt den engelske anfører og superstjerne, Harry Kane, får én på bowlerhatten for sin præstation fredag aften.

Kane var anonym mod Kroatien og om muligt endnu ringere mod Skotland, hvor Tottenham-stjernen igen måtte lade sig udskifte.

- Klodset og bekymrende. Mønstrede kun 19 berøringer, 63 procent afleveringssucces og ingen skud på mål før sin udskiftning. Som Gary Neville konstaterede med det samme: Englands anfører ligner ikke sig selv, skriver Sky Sports og kaster den sjældne og lidet flatterende karakter 3/10 efter Kane.

Kane kunne lige så godt blive liggende, så anonym var han mod Skotland. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Hos BBC har læserne også vurderet, at Kane var banens absolut dårligste, og det samme gør den irske legende og fodboldekspert Roy Keane.

- Han har sagt, han vil forlade Tottenham. Måske distraherer det ham. Det kan slukke for energien, hvis man tror, man skal forlade sin klub eller forhandler med andre klubber. Det hjælper ikke noget, sagde Roy Keane efter kampen, ifølge Daily Mail, og fortsatte.

- Han ser ikke fit ud. Han ser ikke ud til at have sin hurtighed. Han står på hælene hele tiden. Hvis England skal have succes ved denne turnering, skal stjernen præstere. Lukaku, de Bruyne og Ronaldo er stemplet ind. Kane har ikke været på sit højeste, lød skudsmålet fra Roy Keane.

Skotland fejrede det ene point mod storebror, men skal stadig kæmpe for EM-livet mod Kroatien. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpix

I det hele taget lignede kampen mod Skotland noget, som englænderne tidligere har vist ved flere slutrunder, og som har kostet dyrt, lød det fra eksperten Gary Neville på ITV Sport.

- Det var en virkelig dårlig præstation. Skuffelsen var massiv på Wembley, og det blev endnu værre af manglen på energi på banen, lød det fra Gary Neville, der påpegede at England virkede både mentalt og fysisk udmattede oven på en lang sæson og med store forventninger til EM.

England og Tjekkiet kan på tirsdag spille hinanden videre i turneringen med en uafgjort.