Slipper med skrækken

Antonio Rüdiger straffes ikke for at sætte tandsættet i Paul Pogba. Begge parter nedtoner situationen

Tyskland fik en skidt indledning på EM-slutrunden, da Die Mannschaft tabte 1-0 i München til Frankrig.

Det kunne have gået langt værre for tyskerne, der også risikerede at måtte undvære forsvarsklippen Antonio Rüdiger, der bed Paul Pogba.

Chelsea-forsvareren slap dog for tiltale i kampen, og heller ikke efterfølgende straffes tyskeren for sin billige parodi på Luis Suarez.

UEFA bekræfter nemlig onsdag, ifølge flere internationale medier, at man ikke vil gøre mere ved sagen.

Antonio Rüdiger har efterfølgende beklaget hændelsen, som tyskeren dog også nedtoner alvoren af.

- Jeg skulle aldrig være kommet så tæt på hans ryg med min mund - ingen tvivl om det. Det ser uheldigt ud. Paul og jeg talte om hændelsen efter kampen som venner, siger Antonio Rüdiger og fortsætter.

- Han sagde, der ikke var noget bid. Under kampen sagde dommeren også til mig, at han havde straffet mig, hvis han mente, det var en voldelig handling.

Artiklen fortsætter under billederne.

En undskyldning? I hvert fald var Rüdiger og Pogba fine venner efter EM-kampen. Foto: Alexander Hassenstein/Ritzau Scanpix

Paul Pogba lignede ellers en mand, der godt kunne tænke sig et kort til Antonio Rüdiger for den bizarre hændelse. Foto: Matthias Hangst/Ritzau Scanpix

Paul Pogba så ellers ud til tydeligt at mærke biddet i kampens hede. Han tog også kontakt til kampens dommer, Carlos Del Cerro Grande, efter episoden.

Men i det store billede er den franske verdensstjerne fint tilfreds med, at Rüdiger ikke straffes.

- Vi er venner, og det er ikke nogen stor sag. Jeg hyler ikke efter hverken gule eller røde kort i sådanne situationer.

- Han nappede lidt i mig, og det mærkede jeg. Jeg fortalte dommeren, at han skulle træffe beslutningen. Han traf beslutningen, og jeg synes, det er fint, Rüdiger ikke får karantæne for det her, sagde Paul Pogba til pressen ifølge The Sun.

I næste runde af dødens gruppe i EM-slutrunden har Frankrig fornøjelsen af Ungarn, mens Tyskland tørner sammen med Portugal.

Se højdepunkterne fra storkampen mellem Frankrig og Tyskland her: