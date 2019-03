Slog 64 år gammel rekord: - Jeg kan ikke tro det

Callum Hodson-Odoi blev fredag den yngste nogensinde til at få sin debut for England i en betydende kamp

England vandt let og sikkert med 5-0 over Tjekkiet i EM-kvalifikationen fredag aften, men for en enkelt spiller var der mere at glæde sig over end de tre point.

Da Wembleys stadionur rundede 70 minutter, blev Chelseas 18-årige Callum Hudson-Odoi skiftet ind i stedet for hattrick-helten Raheem Sterling, og det gjorde den 18-årige kantspiller til historiens yngste til at få sin debut for England i en betydende kamp.

Normalt skal de alleryngste lige ses an i en venskabskamp, men det blæste Englands manager, Gareth Southgate, på og sendte Hudson-Odoi i aktion for første gang.

- Selvfølgelig var det helt fantastisk at få muligheden for at komme ind foran hjemmepublikummet. Jeg kan ikke tro det, jeg har ingen ord, lød det ydmygt fra Hudson-Odoi efter kampen.

Callum Hudson-Odoi blev sendt på banen med tyve minutter igen. Foto: Ritzau Scanpix

Chelsea-spilleren slog dermed Duncan Edwards' rekord fra 1955.

Den daværende Manchester United-spiller, der døde af sine skader efter Manchester Uniteds tragiske flystyrt i München 1958, fik sin debut for England i en 7-2-sejr over Skotland 2. april 1955 i de hedengangne British Home Championships.

Edwards var ved den lejlighed 18 år og 183 dage. Med Callum Hudson-Odois 18 år og 135 dage kappede han altså 48 dage af den 64 år gamle rekord.

18y 135d - Callum Hudson-Odoi is the youngest player in the history of the England national team to win his first cap in a competitive match (18y 135d), breaking the record held by Duncan Edwards since April 1955 (18y 183d). Talent. pic.twitter.com/0ofYu68bsf — OptaJoe (@OptaJoe) 22. marts 2019

Gareth Southgate er kendt for at have givet de unge spillere chancen, siden han overtog det varme sæde fra Sam Allardyce i 2016.

Fredag var både Hudson-Odoi og Borussia Dortmunds Jadon Sancho på banen samme tid, og det var ifølge statistikleverandøren Opta første gang i 138 år, at et engelsk landshold havde to spillere på 18 år eller yngre på banen samtidig.

De to teenagere fik dog også bevist, at de ikke blot var med for at sætte rekorder. Jadon Sancho spillede alle 90 minutter og stod for oplægget til Raheem Sterlings første mål, mens Callum Hudson-Odoi havde en afgørende fod med i målet til 5-0, som Tomas Kalas scorede i eget net.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jadon Sancho og Callum Hudson-Odoi sluttede begge på banen i kampen mod Tjekkiet. Foto: Ritzau Scanpix

Trods rekorden som den yngste til at få sin debut i en betydende kamp, er Hudson-Odoi langt fra den yngste debutant for England, men han klemmer sig dog ind som nummer otte på listen.

Her er Theo Walcott og Wayne Rooney fortsat urørlige, efter de fik debut som 17-årige. For begges vedkommende var det dog i venskabskampe. I modsætning til Hudson-Odoi.

Du kan se listen over de ti yngste debutanter her:

De ti yngste debutanter nogensinde 1. Theo Walcott

Debut: Ungarn, 30. maj 2006

Alder: 17 år og 75 dage 2. Wayne Rooney

Debut: Australien, 12. februar 2003

Alder: 17 år og 111 dage 3. James Prinsep

Debut: Skotland, 5. april 1879

Alder: 17 år og 252 dage. 4. Thurston Rostron

Debut: Wales, 26. februar 1881

Alder: 17 år og 311 dage 5. Raheem Sterling

Debut: Sverige, 14. november 2012

Alder: 17 år og 342 dage 6. Michael Owen

Debut: Chile, 11. februar 1998

Alder: 18 år og 59 dage 7. Micah Richards

Debut: Holland, 15. november 2006

Alder. 18 år og 144 dage 8. Callum Hudson-Odoi

Debut: Tjekkiet, 22. marts 2019

Alder: 18 år og 135 dage.



9. Duncan Edwards

Debut: Skotland, 2. april 1955

Alder: 18 år og 183 dage 10. Jadon Sancho

Debut: Kroatien, 12. oktober 2018

Alder: 18 år og 201 dage Kilde: Sky Sports

