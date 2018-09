Slovakkerne sukker: Landskamp bliver værdiløs

Slovakiets cheftræner, Jan Kozak, regner ikke med at få noget udbytte ud af onsdagens landskamp mod Danmark, som på grund af konflikten mellem DBU og Spillerforeningen kommer til at stille med sekundaspillere.

- Det er deres problem, og de må løse det. Men hvad er meningen med, at de kommer her? Vil de få en bøde eller få problemer med Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.)? Hvornår spiller de (de normale landsholdsspillere, red.) igen?

- Kampen giver os intet, men vi bliver nødt til at spille kampen. Hvis vi havde vidst det her tidligere, så kunne vi have forberedt os bedre på den næste kamp. Det er en mærkelig situation, siger Jan Kozak på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Selv om Danmarks hold kommer til at bestå af spillere fra 1. og 2. division samt futsallandsholdet, ser Kozak ikke nogen grund til at ændre på Slovakiets tilgang til kampen.

Selv om det ikke bliver en optimal forberedelse til holdets Nations League-kamp mod Ukraine på søndag, har han brug for at se flere spillere an efter tre måneder uden en slovakisk landskamp.

- Jeg tager ikke hensyn til Danmarks hold, vi fokuserer kun på os selv i kampen. Vi så frem til at møde et stærkt dansk hold, som var med til VM, og det var også det, fansene var sat op til.

- Jeg kender ikke Danmarks nye hold og styrken af det, det må vi tage, når vi har flere informationer om det danske hold, siger Kozak.

Landsholdsanfører Martin Skrtel betragter kampen mod de danske sekundaspillere som en opvarmningskamp.

- Det er en ny situation for alle. Jeg tror ikke, nogen har været i den her situation før. Vi ved, at vi skal fokusere på de næste to kampe, den mod Danmark og den mod Ukraine

- Kampen mod Danmark er en opvarmningskamp til kampen mod Ukraine. Vi har ikke set hinanden i lang tid, og derfor har vi ting, vi skal træne i kampen mod Danmark, og derfor er kampen vigtig, siger Skrtel.

Han kalder det en "underlig nyhed", at Danmark stiller op med sekundaspillere, som vil få deres livs oplevelse.

- Det bliver en stor oplevelse for dem at spille mod spillere som Stanislav Lobotka og Marek Hamsík. Det bliver en god kamp for dem, vi kan ikke gøre så meget.

- Vi kan ikke ændre på, at de andre danske spillere ikke kommer, vi må acceptere det, og så må vi se, hvordan kampen forløber. Det er meget underligt for mig, siger Skrtel.

Forsvarsspilleren har tidligere været kollega med Daniel Agger i Liverpool og Simon Kjær i Fenerbahce. Mandag talte han med Kjær, som ikke kunne garantere et gensyn mellem de tidligere holdkammerater.

- Jeg har ikke talt med Daniel Agger, men jeg talte med Simon Kjær i går (mandag, red.), for det ville være rart at se ham igen, men der vidste han ikke, om de ville komme, siger Skrtel.

Han tager ikke noget standpunkt i konflikten mellem Spillerforeningen og DBU.

- Det er svært at kommentere på det, for vi kender ikke detaljerne i konflikten. Hvis det er så alvorligt, så står begge parter fast på noget, som er vigtigt for dem. Det er synd for kampen, men sådan er det, siger Skrtel.

