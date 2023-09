Slovenien tæmmer Nordirland og holder trit med Danmark

Slovenien holder trit med Danmark i kampen om pladserne til EM-slutrunden i 2024.

En stærkt underholdende kamp mod Nordirland endte med en slovensk sejr på 4-2, og dermed kom slovenerne som Danmark op på ti point for fem kampe i gruppen.

Finland, som er Danmarks næste modstander, topper kvalifikationsgruppen med 12 point.

Det blev en eksplosiv start på kampen i Ljubljana, hvor Andraz Sporar antændte hjemmepublikum med åbningsscoringen allerede efter et par minutters spil.

Fire minutter senere havde Isaac Price dog bragt balance på måltavlen.

Egentlig var det spillemæssigt en lige kamp langt hen ad vejen, men i og omkring felterne var slovenerne dygtigere og skarpere.

Petar Stojanovic sendte atter slovenerne på vinderkurs med et afrettet skud efter 17 minutter i den livlige indledning på kampen, og et par minutter fra pausefløjt begyndte det at se svært ud for gæsterne.

RB Leipzig-angriberen Benjamin Šeško fik for meget plads i feltet, så han kunne vende runde og dreje bolden ind til 3-1.

Kort efter pausen forhindrede overliggeren en 4-1-scoring, som kunne have afgjort kampen, og i stedet fik Nordirland reduceret kort efter. Anfører Jonny Evans stod for scoringen efter en dødbold.

Slovenerne havde dog meget let ved at komme til chancer, og den genvundne nordirske opblomstring var kun et par minutter. Så blev Sporar spillet fri til sin anden scoring, som blev kampens sidste.