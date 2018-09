Slut med TV2: Ny kanal kaprer EM i fodbold

Danske fodboldelskere skal vænne sig til at zappe udenom TV2, hvis de vil se EM om to år.

I stedet skal man som noget helt nyt tune ind på Viaplay, TV3 Sport, 3+ eller andre af Nordic Entertainment Groups (tidligere MTG) kanaler, hvis man vil se Europas bedste fodboldspillere kæmpe om europamesterskabet.

Selskabet bekræfter i en pressemeddelelse, at man har købt rettighederne til slutrunden. Samtidig oplyses det, at en del af kampene videresælges til DR.

Skulle Danmark kvalificere sig til EM 2020 betyder det blandt andet, at to af Danmarks gruppekampe og eventuelle knock out-kampe vises på DR, mens Nordic Entertainment Group har eksklusive rettigheder til en enkelt gruppekamp med dansk deltagelse.

EM 2020 spilles i 12 forskellige lande. Tre gruppekampe og en ottendedelsfinale skal spilles i Parken i København - uanset om Danmark kvalificerer sig eller ej. Og det har gjort rettighederne eftertragtede.

'Det her er en fantastisk nyhed for Nordic Entertainment Group. At få muligheden for at dække et EM, der delvist afvikles i Danmark er virkelig noget, vi glæder os til, og det er noget, som danskerne kan glæde sig til. Det bliver absolut en af de største sportsbegivenheder, der nogensinde har fundet sted i Danmark', lyder det fra Kim Mikkelsen, der er head of sports i Nordic Entertainment Group.

Kim Mikkelsen oplyser desuden til Ekstra Bladet, at man i den kommende tid vil arbejde på at finde ud af, hvordan kampene ellers skal deles med DR.

Ifølge Nordic Entertainment Group vil samtlige 51 kampe ved slutrunden kunne ses på Viaplay, mens det endnu ikke er oplyst, hvilke tv-kanaler selskabet vil tage i brug til slutrunden.

Tidligere bekræftede TV2's sportschef, Frederik Lauesen, at TV2 sidder over, når der skal sendes EM i 2020, fordi DR har brudt en årelang tradition.

