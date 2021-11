Smadrer dem 9-0

Tyskland tæskede Liechtenstein med vanvittige 9-0. Det hjalp da heller ikke, at gæsterne fik en mand smidt ud efter bare ni minutter

Tyskerne blev allerede klar til VM ved seneste landsholdssamling, men det holdt ikke de mange stjerner tilbage torsdag aften.

Liechtenstein blev sendt hjem med en voldsom 9-0-lussing.

Efter bare ni minutter kom Liechtensteins Jens Hofer flyvende med knopperne forrest direkte ind i halsen og hovedet på Leon Goretzka. Det resulterede i straffespark og rødt kort. Se den voldsomme episode i klippet øverst.

Ilkay Gündogan scorede sikkert fra pletten, og så var tyskerne ellers i gang.

Det blev til 2-0, da Daniel Kaufmann scorede selvmål ved helt upresset at glide bolden i eget mål, hvilket indledte en forfærdelig periode for gæsterne.

På tre minutter havde Tyskland bolden i nettet tre gange. Leroy Sané scorede til 3-0 og Marco Reus til 4-0.

Thomas Müller scorede to gange, da Tyskland holdt legestue på Volkswagen Arena. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Dominansen blev kun mere massiv efter pausen. Tyskland scorede hele fem gange.

Sané kom på tavlen yderligere en gang, mens Thomas Müller også nettede dobbelt. Desuden scorede Ridle Baku, inden Maximilian Goppel scorede kampens andet selvmål til slutresultatet 9-0.

Der var flere storsejre i VM-kvalifikationen torsdag aften. Rusland tæskede Cypern 6-0, Kroatien vandt 7-1 ude over Malta, mens Nordmakedonien vandt 5-0 ude over Armenien.

I kampen mellem Aserbajdsjan og Luxembourg blev Luxembourgs Olivier Thill offer for et uhyggeligt flyvespark - se episoden her.