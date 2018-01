Smerter får store konsekvenser: 'Mit ben er fuldstændig lammet'

Se også: Superliga-svensker sænker Danmark - én presser sig ind i VM-varmen

Danmark i kamp uden Hareide: Rejser hjem før tid

Danmark tabte torsdagens ligalandskamp mod Sverige med 0-1 på et mål i sidste sekund af Gustaf Nilsson, der er udlejet fra Brøndby til Silkeborg.

For Danmark er det dog langt værre, at landstræner Åge Hareide var så slemt skadet af sit skistyrt, at han ikke kunne sidde på bænken til kampen og i stedet måtte overlade tøjlerne til assistent Jon Dahl Tomasson og selv tage plads på tribunen.

Nu rejser Hareide allerede hjem lørdag og misser dermed træningerne lørdag, søndag og kampen mod Jordan mandag, for landstræneren tager hjem til Norge for at få lægehjælp til sin ryg og sine ben.

Og skaderne er så slemme, at Hareide heller ikke kan tage til lodtrækningen til Nations League i næste måned, men i stedet sender Tomasson.

- Men værre er det, at vi må udsætte rundturen til alle spillerne - jeg kan simpelthen ikke tage af sted, siger Hareide til TV2 Sport.

Hareides ben og ryg driller gevaldigt, så han måtte på tilskuerpladserne mod Sverige, nu rejser hjem og også må ændre planer den kommende måneder. Fotos: Ritzau Scanpix

- Smerterne er ulidelige, og jeg har et fuldstændig lammet ben, siger Hareide, der på flyet til Dubai kunne mærke, at smerterne trak ned fra ryggen mod benet, så han ikke kunne bevæge det ene ben.

- Nu er det så slemt, at jeg må hjem. Jeg skal have hvile og nye undersøgelser i Molde, og bliver det ikke bedre, så må jeg på operationsbordet, siger Åge Hareide.

Landstræneren mener, at det eneste positive er, at skaden kommer i så god tid inden VM-slutrunden. Jon Dahl Tomasson er klar til at overtage ansvaret, men er ked af det på Hareides vegne.

