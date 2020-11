Smider bombe før Danmark-kamp: Landstræner stopper

Aldrig så trist: - Vi er i helvede nu

Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde af 2. division. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Dagen før landskampen i Nations League mod Danmark meddeler Islands landstræner, Erik Hamrén, at han stopper.

Det vil ske efter Islands kamp mod England onsdag.

Island tabte torsdag 1-2 til Ungarn i en afgørende kamp om at komme med til næste års EM-slutrunde. De to ungarske mål blev scoret meget sent i kampen.

Hamrén tager konsekvensen af nederlaget og den manglende deltagelse ved EM.

- Jeg fik nogle spørgsmål efter kampen mod Ungarn, som jeg ikke ønskede at besvare, fordi jeg ville have en snak med præsidenten, spillerne og staben.

- Jeg ønskede at fortælle dem, at jeg stopper, hvilket jeg har gjort, og nu kan jeg fortælle medierne det, siger Hamrén.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Se højdepunkterne fra Ungarns afstraffelse af Island. Video: Discovery Networks Danmark

Svenskeren, der tidligere har været træner for AaB, har været ansat som landstræner for Island siden 2018.

Danmarks kamp mod Island spilles søndag klokken 20.45 i Parken.

Med stoppet i Island bliver Hamréns navn mere hot i Danmark, hvor AaB leder efter en ny træner, og hvor FC København leder efter en sportsdirektør. Og i OB og Brøndby har trænerne Jakob Michelsen og Niels Frederiksen begge udløb til sommer.

Stor handel under opsejling - 'Braithwaite er nøglen'

Der er gået nogle år, siden Erik Hamrén pakkede sine ting sammen i AaB, hvor han ellers havde stor succes. Er det tid til en retur til dansk fodbold? Fotos: SZLAVIK ANDREAS/Ernst van Norde/Rasmus Baaner/Erik Kragh